Carceri: Caliendo (Fi), adeguare norme e misure prevenzione

“Desidero ringraziare lei, ministro Cartabia, per le parole che ha pronunciato e che fanno riferimento ai principi della Costituzione sulla detenzione, e anche il presidente Draghi che insieme a lei si è recato nel carcere di Santa Maria Capua a Vetere. A dimostrazione che il governo tratta i detenuti come ogni cittadino. Non è poco. In Italia servono carceri vivibili, bisogna garantire strutture per le necessità dei detenuti. Basta parole, servono fatti. Il Parlamento si predisponga ad aiutare il governo approvando eventuali nuove norme anche sulla prevenzione affinché fatti come quello di cui ci occupiamo non abbiano più ad accadere e non si registrino, bisogna sottolinearlo, neppure aggressioni purtroppo frequenti anche contro la polizia penitenziaria. E’ stato un grande errore, a tal proposito, aver eliminato la previsione secondo cui chi si rendeva colpevole di un’aggressione ad un poliziotto penitenziario non avrebbe potuto usufruire dei benefici della Gozzini. Allo stesso modo auspico che chi ha sbagliato a Santa Maria Capua a Vetere, dopo una attenta verifica, paghi interamente le sue colpe”.

Lo ha detto in aula il senatore di Forza Italia Giacomo Caliendo, intervenendo dopo l’informativa del ministro della Giustizia, Marta Cartabia, sui fatti accaduti nel carcere di Santa Maria Capua a Vetere.

