(AGENPARL) – mer 09 marzo 2022 Carburanti. De Carlo (FdI): blocco pescatori significa morte sicura per un settore d’eccellenza Italiano

“Il Governo intervenga sul prezzo dei carburanti per consentire la ripresa del settore ed evitare il blocco dei pescatori che chiedono solo di lavorare ma che non possono rimetterci per farlo. Il loro blocco significa morte sicura per uno dei settori d’eccellenza della nostra Nazione oltre che un enorme danno per l’economia turistica”.

A dirlo il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, responsabile nazionale Agricoltura di FdI che ha partecipato stamattina alla manifestazione dei pescatori a piazza Santi Apostoli a Roma

