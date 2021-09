(AGENPARL) – sab 25 settembre 2021 Matera

Ufficio stampa Ugl Matera

Comunicato stampa.

Carabinieri, Ugl Matera: “Si dà il benvenuto ai comandanti di Matera e Policoro”.

“A nome di tutta l’Ugl Matera rivolgo il benvenuto al comandante della Compagnia dei

Carabinieri di Matera, il Maggiore Gianfranco Di Sario e al comandante della

Compagnia di Policoro (MT), il Capitano Roberto Rampino unitamente alle più vive

congratulazioni per l’incarico che hanno assunto a tutela della sicurezza del territorio e

della popolazione: certamente sapranno onorare con impegno e dedizione, coniugando

doti umane e professionali. Assicuriamo sin da ora la più ampia disponibilità e

collaborazione di tutta l’Organizzazione Sindacale Provinciale dell’Unione Generale del

Lavoro nell’interesse della città e del territorio materano, ognuno con i propri ruoli, a

tutela dei cittadini”.

E’ quanto dichiara Pino Giordano dell’Ugl Matera per il quale, “rivolgiamo un saluto di

benvenuto ad entrambi i nuovi Comandanti che siamo certi continueranno in questa

difficile battaglia che noi, come Ugl, sosteniamo quotidianamente per i lavoratori e la

cittadinanza dell’intera provincia di Matera. Un caloroso benvenuto, siamo certi che,

attraverso la grande esperienza accumulata in questi anni, gli Ufficiali sapranno portare

avanti l’eccellente lavoro che gli uomini della Benemerita hanno condotto in questi anni

sul nostro territorio materano, al servizio del cittadino e nella strenua lotta quotidiana

per il contrasto alla criminalità organizzata: all’Arma della nostra Provincia vanno i

migliori auguri – conclude Giordano -, assicuriamo la completa disponibilità dell’Ugl a

collaborare, nell’interesse di tutti i lavoratori e cittadini che come organizzazione

sindacale rappresentiamo”.

Matera, 25 settembre 2021.

Unione Generale del Lavoro Matera

