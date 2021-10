(AGENPARL) – sab 23 ottobre 2021 CAPORALATO, IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO ALLA FAI-CISL: “VICINANZA E INCORAGGIAMENTO NELLA LOTTA ALLO SFRUTTAMENTO”

ROMA, 23 OTTOBRE 2021 – “La vostra iniziativa assume un alto valore simbolico e culturale nella lotta contro lo sfruttamento delle persone a causa del caporalato e nel sostegno alle attività di integrazione sociale degli operai agricoli”.

Con queste parole Papa Francesco, attraverso il sostituto Segretario di Stato Arcivescovo Edgar Peña Parra, ha inviato un messaggio di vicinanza al Segretario Generale della Fai-Cisl Onofrio Rota, esprimendo apprezzamento per la cerimonia svolta alcuni giorni fa nel cimitero di Bari in memoria di Hope, ragazza nigeriana morta in un rogo nel ghetto di Borgo Mezzanone, nel foggiano.

“Sua Santità desidera manifestarle vicinanza – prosegue la lettera – e incoraggiare la Federazione a proseguire l’impegno a favore di coloro che sono costretti a vivere e operare ai margini, ridotti spesso a schiavi invisibili di una società che con troppa facilità li dimentica, avvolgendoli in un silenzio complice e assordante. È importante sensibilizzare l’opinione pubblica e continuare ad avviare progetti che promuovano la dignità dei lavoratori e del lavoro, combattendo ogni forma di sfruttamento e di abuso”.

🔊 Listen to this