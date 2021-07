(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 CAPORALATO, LA FAI CISL RICORDA PAOLA CLEMENTE: “LAVORATORI AGRICOLI MERITANO RISPETTO E DIGNITÀ”

ROMA, 13 LUGLIO 2021 – “Esattamente 6 anni fa moriva, stroncata dalla fatica, nelle campagne di Andria, Paola Clemente, operaia agricola di 49 anni che lavorava in condizioni di assoluto sfruttamento, 12 ore al giorno, per 27 euro. È un dovere per tutti noi ricordarla. La mobilitazione dei sindacati di categoria diede in quel momento una spinta decisiva verso la storica approvazione, nel 2016, della Legge 199. Una legge giusta, ancora oggi bisognosa di essere applicata in tutta la sua interezza, per dare gambe alla prevenzione del caporalato e a un’agricoltura davvero pulita e libera dagli speculatori”.

