CAPORALATO – AIMI (FI): "DA MINISTRO INTERNI ARRIVI SEGNALE DI INVERSIONE ROTTA SU POLITICHE MIGRATORIE"

Le dimissioni del Prefetto Michele di Bari, Capo del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Viminale, in seguito all’inchiesta per “caporalato” della Procura della Repubblica di Foggia che ne ha investito la moglie, Signora Rosalba Bisceglia, sono un atto non solo dovuto ma opportuno. Da garantista convinto auspico che l’imprenditrice, titolare di una azienda agricola che produce olio d’oliva nel Gargano, possa chiarire al più presto la Sua posizione. Tuttavia, proprio il ruolo chiave, di Capo dipartimento immigrazione del Ministero dell’Interno rivestito dal marito, in una situazione in cui gli sbarchi di clandestini sono totalmente fuori controllo (oltre 100 mila in 2 anni), alimenta l’idea di un atteggiamento politico lassista, arrendevole e incomprensibile. A questo punto è importante che il Ministro degli Interni, venga a riferire in Parlamento. Ci attendiamo, in particolare, che finalmente si attuino serie politiche di respingimento e contrasto dell’immigrazione clandestina. La situazione di destabilizzazione dell’Italia e dell’Europa, sta assumendo contorni pericolosi ed inquietanti. Il traffico di esseri umani non è più tollerabile. Una Nazione civile deve avere la forza, il coraggio, la dignità e l’orgoglio di fermare i mercanti di esseri umani, in particolare le organizzazioni criminali italiane e straniere che lucrano sulla disperazione, finendo poi per finanziare anche guerre e terrorismo.”

Così il Sen. Enrico Aimi – Capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari Esteri Emigrazione –

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

