(AGENPARL) – gio 15 luglio 2021 15 luglio 2021

Capitale Europea del Verde: nota dell’Amministrazione di Cagliari

Il 6 luglio 2021 sono state ufficializzate le 4 finaliste dell’European Green Capital: Helsingborg (Svezia), Cracovia (Polonia), Sofia (Bulgaria) e Tallinn (Estonia).

Non ce l’ha fatta Cagliari, unica città italiana ammessa tra le 16 pre-finaliste della competizione verde promossa dalla Commissione Europea.

Nelle precedenti 13 edizioni il premio non è mai stato assegnato ad una città italiana.

Lo stop del cammino di Cagliari verso la vittoria dell’European Green Capital non fermerà l’attenzione dell’amministrazione cittadina verso le politiche verdi, sarà bensì di stimolo a intensificare ancor di più gli sforzi per trasformare Cagliari in una città sempre più sostenibile, a misura di cittadino, nel rispetto e nella valorizzazione dell’immenso patrimonio verde della nostra città.

Proprio con questo obiettivo, nella giornata del 6 luglio 2021 è stato approvato all’unanimità il Piano Strategico della Città Metropolitana di Cagliari, contenente una forte impronta verde, condivisa con tutto il territorio afferente quotidianamente al capoluogo della nostra isola: identità e innovazione sono il valore aggiunto di questo Piano.

Con preghiera di diffusione

🔊 Listen to this