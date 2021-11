(AGENPARL) – ven 26 novembre 2021 SABATO 27 NOVEMBRE: TROTTO

DOMENICA 28: ULTIMA DOMENICA DELLA STAGIONE INVERNALE AL GALOPPO

COMUNICATO STAMPA

SABATO 27 NOVEMBRE – TROTTO

La specialità del trotto all’ippodromo delle Capannelle si congeda dal mese di novembre con l’ultimo convegno completamente dedicato ai gentlemen drivers. Sette le corse in programma con al centro una ricca e spettacolare prova ad handicap che vedrà impegnati sul doppio chilometro – suddivisi su tre nastri – undici anziani delle prime cinque categorie (dalla A alla E). Saranno interpretati dai rispettivi proprietari e la corsa è stata selezionata come Seconda Tris del palinsesto ippico nazionale. Pronostico arduo da stilare ma ci affidiamo a Universo Jet (anche per l’ottima guida di Matteo Zaccherini) che potrebbe sottrarsi al doppiamente penalizzato ma ancora validissimo Umberto Axe vicino al quale si avvierà un Vincente Rod in forma superlativa. Buone possibilità fra i partenti allo start per il decaduto Top Gun America, tornato però al successo la scorsa settimana, Vittoriano Ans e Vastaz Font Mil. Di buon livello tecnico anche il confronto sul miglio per i 4 anni. Organizzazione delle attività collaterali e delle premiazioni di tutte e sette le corse naturalmente a cura del Gentlemen Drivers Club Lazio con in testa il suo dinamico presidente Luigi Migliaccio.

Inizio alle 13.25, prossimo appuntamento con le corse al trotto mercoledì primo dicembre.

DOMENICA 28 NOVEMBRE – GALOPPO

Ultima domenica della stagione invernale alle Capannelle. Le corse sull’erba, dopo la prossima giornata in programma martedì, lasceranno spazio alla preziosa pista all weather che ci accompegnerà fino all’apertura della stagione primaverile ai primi di marzo del nuovo anno.

Il momento di alta valenza tecnica del pomeriggio è offerto dal Premio Time Charter, prova per i due anni sui 1800 metri. Una condizionata di notevole spessore con al via 8 ottimi cavalli come ad esempio Wonka Willy,Tempesti, Super Drago ma anche Keniote e Frozen Day.

Nel pomeriggio viene ricordato Cesare Mercalli, grandissimo allibratore di eccezionale competenza tecnica ed anche proprietario e allevatore di successo. Nel Premio Farrell a lui dedicato, 2200 metri per cavalli di 3 anni e oltre, saranno in 10 al via: tra questi i buoni nomi di Tantivy, Lacrima di Marzo,Crebillon, Absolute Silence, Style Setter, Jazz Lady.

L’ingresso all’Ippodromo Capannelle sarà consentito esclusivamente ai possessori di green pass e del tagliando d’ingresso.

