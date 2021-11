(AGENPARL) – sab 20 novembre 2021 FINALE GRAN PREMIO ANACT

DANISH MELODY VINCE TRA LE FEMMINE; DENZEL TREB TRA I MASCHI

COMUNICATO STAMPA

FINALE GRAN PREMIO ANACT FEMMINE

Dorothy Bar, considerata la terza forza in campo, è stata prudentemente condotta per le vie brevi da Vincenzo Piscuoglio dell’Annunziata, e la tattica ha portato l’allieva di Tiberio Cecere ad un comunque confortante piazzamento: probabilmente il migliore ottenibile contro due avversarie apparse al momento in possesso di maggior spessore tecnico e agonistico. Il marcatore è stato completato da Dee Jay, da Antonio Greppi portata a progredire costantemente lungo la corda dalla seconda fila, e da Dunya Milo, calata alla distanza pagando lo sforzo profuso nei primi 500 metri di gara. Ha provato la progressione in terza ruota dal centro gruppo Donata Indal senza però riuscire a perseverare negli ultimi 200 metri. Ordine d’arrivo:

1) DANISH MELODY

2) DOYOURBEST

3) DOROTHY BAR

FINALE GRAN PREMIO ANACT MASCHI

Ordine d’arrivo:

1) DENZEL TREB

2) DARDO ZACK

3) DECIMOMERIDIO GPD

