(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 CANNABIS: FORZA ITALIA DA SEMPRE CONTRO LA LEGALIZZAZIONE DELLA DROGA

“Forza Italia ha votato contro il cosiddetto ‘testo base cannabis’. Il testo dà la possibilità di coltivarla a casa propria e quindi di fatto ne liberalizza l’uso. Questo non ha nulla a che fare con l’uso terapeutico della cannabis, ma apre la strada alla sua legalizzazione.Forza Italia è da sempre contro la legalizzazione di qualsiasi tipo di droga, come l’azione dei governi Berlusconi ha testimoniato”. E’ quanto si legge in una nota di Forza Italia.

