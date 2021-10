(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 Cannabis. De Carlo (FdI): no alla legalizzazione. Pericoloso via libera alla dipendenza

“Fratelli d’Italia fonda da sempre la sua azione politica a difesa della vita e della salute. Motivo per cui non saremo mai dalla parte della legalizzazione della cannabis tanto auspicata dalla sinistra, anzi, come ha proposto Giorgia Meloni chiediamo l’istituzione di un Comitato per il NO auspicando alla maggiore condivisione possibile tra forze politiche ed istituzioni.” Così in una nota il senatore di Fratelli D’Italia Luca De Carlo. “Una legge che legalizzi la cannabis e ne permetta la coltivazione domiciliare eliminando le sanzioni di tipo amministrativo per chi le detiene, rappresenta un via libera pericoloso verso una facile dipendenza, soprattutto da parte dei più giovani, che dobbiamo assolutamente scongiurare” conclude De Carlo.

