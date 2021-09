(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 NOTA STAMPA

CANNABIS, D’ANGELO (M5S): BENE TESTO BASE, DIRITTI DI CHI SOFFRE NON POSSONO ATTENDERE

ROMA, 8 settembre, “L’adozione, in commissione Giustizia alla Camera, del testo base per la legge sulla coltivazione domestica della Cannabis è un’ottima notizia. L’approvazione di questa legge è necessaria per ragioni di civiltà e di dignità per tante persone che ne hanno bisogno per motivazioni sanitarie. Chi oggi fatica a trovarla disponibile, potrà con più facilità avere accesso alla cannabis per scopi terapeutici, per alleviare gli effetti di malattie invasive. È anche una legge che ci darebbe un’arma in più nel contrasto alle mafie. Infatti, toglierebbe loro un mercato a cui purtroppo oggi in tanti si rivolgono e con le norme che vogliamo introdurre verrebbero inasprite le pene per i reati legati a traffico, spaccio e detenzione di stupefacenti. Questa legge è importante, i diritti delle persone che soffrono non possono mai attendere troppo”. Così in una nota la senatrice del MoVimento 5 Stelle Grazia D’Angelo, componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama.

__________________

Movimento 5 Stelle

🔊 Listen to this