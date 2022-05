(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 Canile La Muratella, Diaco- Balsamà (M5s): “Ennesima soppressione e morte di un cane al canile comunale”

Roma, 21 maggio 2022 – “Al canile comunale della Muratella anche il cane epilettico Rocky, che avevamo imparato a conoscere ed amare, anche lui sarà destinato a breve ad essere soppresso. E’ l’ultimo di una lunga serie di animali domestici, perlopiù cani, che dall’inizio di quest’anno, muoiono. E quasi sempre in mezzo a mille sofferenze. Avevamo detto che avremmo sorvegliato, monitorato. Ma non basta più, perché non possiamo semplicemente prendere atto dell’ennesima morte, dell’ennesimo fallimento del servizio veterinario della Muratella, causa una cattiva gestione da parte dell’amministrazione della Giunta attuale. Non ci vogliamo rendere corresponsabili dell’ennesima violenza ai danni dei nostri cari, proprio ora che nel nostro ordinamento giuridico si stanno inserendo norme a tutela dei nostri cari amici a quattro zampe ai quali si riconosce loro il diritto a non subire violenza. Soprattutto, non possiamo aspettare un altro anno: se l’appalto per il servizio veterinario affidato dall’amministrazione Gualtieri è partito male, non possiamo accettare che ne facciano le spese i nostri cari amici animali. Di conseguenza ci auguriamo che sia l’ultimo caso e stiamo valutando di procedere a denuncia per il povero Rocky affinché non possa accadere mai più”.

Così, in una nota stampa, Daniele Diaco, consigliere M5S e vicepresidente della Commissione Ambiente Assemblea Capitolina e Stefania Balsamà, consigliera del VII Municipio

🔊 Listen to this