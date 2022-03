(AGENPARL) – mar 15 marzo 2022 Candiani Groove: venerdì 18 marzo la musica del centro culturale alza il volume con Kyla Brox

Venerdì 18 marzo alle ore 21 per la rassegna Candiani Groove del Settore Cultura del Comune di Venezia, la protagonista assoluta è Kyla Brox con il suo “Pain & Glory”.

Candiani Groove è all’insegna della musica internazionale che porta nell’auditorium artisti e concerti inediti con imperdibili appuntamenti nel segno del jazz, della world music e della contaminazione dei linguaggi.

Il concerto di venerdì è un mix di blues e soul che diventano indistricabilmente uniti nel sopraffino cantautorato di Kyla Brox, il cui crudo talento le è valso la descrizione di “miglior cantante femminile blues della sua generazione”. Figlia di una figura cult della scena Blues, Victor Brox, la cantante ha iniziato la sua carriera da teenager nella band del padre, fino ad ottenere il suo personalissimo e sofisticato sound. Il nuovo, eclettico e magnetico album di Kyla Brox, Pain & Glory, segna il suo ingresso nel Pantheon dei cantanti inglesi. La varietà e profondità delle sue performance canore sono cresciute di anno in anno, creando nel disco un meraviglioso scenario di Soul, Blues, Urban R&B, Blues-Rock e cantautorato Pop.

Biglietti in vendita alla biglietteria del Centro e online www.vivaticket.it (diritto di prevendita 1 euro) Orari biglietteria Da mercoledì a sabato 16.00 – 19.00; venerdì anche 10.00 – 13.00. In occasione degli spettacoli, da due ore prima dell’inizio.

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (SUPER GREEN PASS) come da Decreto Legge in corso e mascherina FFP2. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni. informazioni,

www.culturavenezia.it/candiani

Venezia, 15 marzo 2022

