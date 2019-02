(AGENPARL) – Roma gio 28 febbraio 2019

«In Umbria gli organici delle Forze dell’ordine non saranno ridotti, ci sarà una ricollocazione» nel territorio della regione, ha detto questa mattina in conferenza stampa dal comune di Terni il sottosegretario all’Interno Stefano Candiani, nella città umbra per partecipare a un incontro in prefettura sulla situazione sicurezza e per testimoniare di persona al sindaco Leonardo Latini la solidarietà propria e del ministro dell’Interno Salvini per il recente atto intimidatorio del quale è stato vittima.

«Un brutto episodio» che «non deve restare senza colpevole», un atto che non può essere consentito in una democrazia, ha commentato Candiani a proposito della scritta minatoria contro il sindaco comparsa su un muro della biblioteca comunale.

Massima attenzione al territorio, dunque, ha assicurato il sottosegretario parlando di «400 milioni di euro per andare ad aggiungere 2.000 poliziotti e 2.000 carabinieri» parte dei quali «arriveranno in Umbria», dove «la distribuzione sarà fatta in ragione degli organici e delle criticità del territorio», tema affrontato anche con il prefetto Paolo De Biagi, il questore Antonino Messineo e i vertici territoriali delle altre Forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco in prefettura, ha aggiunto Candiani.

Il sottosegretario ha anche consegnato al sindaco il decreto del ministro Salvini che approva l’ipotesi di bilancio riequilibrato votato dal consiglio comunale a settembre 2018 nell’ambito delle procedure previste dal dissesto finanziario dell’ente.

«Si tratta di un decreto tecnico, non politico, che certifica il lavoro fatto», ha specificato Candiani sottolineando che l’atto «permette all’amministrazione di poter tornare a camminare con le proprie gambe e di riprendere un percorso interrotto».

