(AGENPARL) – Roma, 20 settembre 2021 –

Il primo ministro canadese Justin Trudeau è stato coinvolto in un altro presunto scandalo dei volti neri in vista delle elezioni parlamentari di lunedì.

Nelle prime ore di lunedì mattina, l’organizzazione di base conservatrice Canada Proud ha rilasciato un’immagine inedita, presumibilmente del signor Trudeau, vestito in abiti arabi, vernice nera sul viso e lingua distesa.

Canada Proud, che è un gruppo di campagna anti-Trudeau, ha affermato che è “tempo di porre fine all’imbarazzo internazionale” e ha esortato i canadesi a sostenere la candidata del partito conservatore Erin O’Toole.

A new photo of Trudeau in blackface has leaked.



It’s time to end the international embarrassment. Only Erin O’Toole can stop Justin Trudeau. pic.twitter.com/FcghmzKNEf — Canada Proud (@WeAreCanProud) September 20, 2021

L’ultima foto in bianco e nero sembra provenire dallo stesso evento ” Arabian Nights ” del 2001 da cui proveniva la precedente foto in bianco e nero del leader canadese. La foto è stata inserita nell’annuario della West Point Grey Academy, dove Trudeau ha lavorato in precedenza come insegnante.

Dopo la pubblicazione della foto durante la sua candidatura per la rielezione del 2019, Trudeau ha dichiarato : “Questo è qualcosa che non avrei dovuto fare molti anni fa”, aggiungendo: “Mi assumo la responsabilità della mia decisione di farlo. All’epoca non pensavo fosse razzista. Ora mi rendo conto che era razzista”.

Trudeau ha anche ammesso di essersi vestito in blackface da adolescente durante un’esibizione della canzone popolare giamaicana “Day-O”, resa famosa dal cantante e attivista per i diritti civili afroamericano Harry Belafonte.

Un terzo esempio del leader canadese che indossa la faccia nera è stato pubblicato dal Canada’s Global News che mostra Trudeau in una maglietta bianca con il trucco nero e di nuovo che tira fuori la lingua.

Quando nel 2019 gli è stato chiesto se ci fossero più foto di lui in blackface, il signor Trudeau ha detto che non era sicuro, dicendo: “Sono cauto nell’essere definitivo su questo perché le foto recenti che sono uscite non le ricordavo”.

“Il fatto è che sono sempre stato, e lo saprai, più entusiasta dei costumi di quanto a volte sia appropriato”, ha detto .

Il primo ministro canadese di sinistra ha anche attirato critiche per essersi vestito con abiti tradizionali indiani durante una visita di stato nel subcontinente nel 2018.

#BREAKING: A video — obtained exclusively by Global News’ @MercedesGlobal — shows a third instance of Justin Trudeau in what appears to be racist makeup.#cdnpoli #elxn43 https://t.co/IEyeLFY0xc — Global National (@GlobalNational) September 19, 2019

L’ultima foto del viso nero è stata eliminata mentre i canadesi dovrebbero recarsi alle urne lunedì dopo che Trudeau ha chiesto elezioni anticipate il mese scorso.

Si ritiene che Trudeau, che attualmente governa da una posizione di minoranza nel parlamento canadese, abbia chiesto l’elezione per assicurarsi un governo di maggioranza per i prossimi quattro anni, mentre i sondaggi rimangono favorevoli a questo partito liberale.

Da allora i sondaggi si sono notevolmente inaspriti, con un sondaggio telefonico nazionale sugli elettori condotto la scorsa settimana dalla Nanos Research che mostrava faccia a faccia i conservatori ei liberali di Trudeau.

I due partiti hanno votato entro il margine di errore, con i liberali che hanno ottenuto il 30,5% del sostegno pubblico rispetto ai conservatori al 31,2%.

Anche il leader conservatore Erin O’Toole e Trudeau sono statisticamente legati alla preferenza del primo ministro, con O’Toole che ha ricevuto il 29,1% nel sondaggio e Trudeau che vede il 29,4% a favore della sua rielezione.

I due principali partiti sono stati entrambi ampiamente a favore delle posizioni draconiane di blocco del governo durante la pandemia di coronavirus cinese, lasciando spazio a destra affinché il Partito popolare canadese anti-blocco populista ottenesse sostegno.

Alcuni sondaggi hanno portato il partito Maxime Bernier al 12% a livello nazionale, tuttavia, il sistema del primo dopo il post dei paesi potrebbe comportare l’esclusione del partito anti-blocco dal parlamento anche se si assicura una grande quota di voti .