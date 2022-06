Campionato Italiano Perla Nera 2022: conclusa la prima giornata di gare a Bellaria

(AGENPARL) – ROMA ven 24 giugno 2022



Si è conclusa quest’oggi, presso il Polo Est Village di Bellaria Igea Marina (RN), la prima giornata di gare del Campionato Italiano Assoluto Perla Nera 2022 di beach volley. Come annunciato in fase di presentazione, il livello di questo primo appuntamento “Gold” del massimo circuito nazionale della disciplina sulla sabbia si è dimostrato essere molto alto, come testimoniano le belle ed entusiasmanti partite che quest’oggi hanno colorato la bella location balneare romagnola.

Quella odierna è stata la giornata dedicata alle qualifiche che ha delineato il tabellone principale di domani. Sono state disputate 18 partite nel tabellone femminile e altrettante in quello maschile. Nel torneo femminile si sono qualificate Sara Scalvini/Alessandra Pedretti, Giulia Rubini/Giada Godenzoni, Alice Gradini/Federica Frasca, Oriola Shpuza/SharinRottoli, Sofia Balducci/Silvia Leonardi, Anna Dalmazzo/Erika Ditta. Nel torneo maschile invece a superare le qualifiche sono stati Matteo Ingrosso/Davide Dal Molin, Sergio Seregni/Nicolò Siccardi, Franco Arezzo di Trifiletti/Paolo Ficosecco, Francesco Vanni/Fabrizio Manni, Luca Bigarelli/Simone Podestà e Marco Caminati/Enrico Rossi. Domani, sabato 25 giugno, il via alle gare è in programma dalle ore 9.

Nel corso della mattinata invece, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di questo primo grande appuntamento “Gold” del beach volley italiano che oltre ad assegnare punti importanti in vista delle finali scudetto in programma dal 2 al 4 settembre a Caorle (VE), incoronerà i vincitori della Coppia Italia 2022.

Hanno partecipato alla conferenza Luca Solbiati in rappresentanza del Polo Est Village, Fabio Galli Coordinatore dell’attività territoriale del beach volley FIPAV, Roberto Bulegato Presidente dell’Insubria Volley Gallarate, Adele Ceccarelli Assessore alla Scuola e all’Ambiente di Bellaria Igea Marina e Riccardo Pozzi Presidente della Dinamo Pallavolo Bellaria. Il video della conferenza stampa è disponibile QUI.

TV e Streaming

Sabato

Campo Centrale: diretta Streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

Domenica

La copertura televisiva sarà garantita dalla piattaforma streaming di Eurosport che trasmetterà le semifinali e le finali 3°/4° posto. Per quanto riguarda le gare che assegneranno le vittorie invece saranno trasmesse in chiaro su Eurosport 2:

Ore 10.15 Semifinale Femminile – Eurosport player

Ore 11.00 Semifinale Femminile – Eurosport player

Ore 12.00 Semifinale Maschile – Eurosport player

Ore 12.45 Semifinale Maschile – Eurosport player

Ore 14.00 Finale 3-4° posto Femminile – Eurosport player

Ore 15.00 Finale 3-4° posto Maschile – Eurosport player

Ore 16.30 Finale 1-2° posto Femminile – Eurosport 2

Ore 17.30 Finale 1-2° posto Maschile – Eurosport 2

Il Campionato Italiano Assolto “Gold” su Radio Kiss Kiss

Oltre alla copertura televisiva, il Campionato Italiano Assoluto “Gold” Perla Nera 2022 si potrà seguire anche in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss (QUI).

Il calendario del Campionato Italiano Assoluto “GOLD”

24-26 giugno, Bellaria Igea Marina (RN)

29-31 luglio, Termoli (CB)

2-4 settembre, Caorle (VE)

