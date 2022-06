Campionato Italiano Perla Nera 2022: chiusa la 2a giornata, domani si assegna la Coppa Italia

(AGENPARL) – ROMA sab 25 giugno 2022



Si è disputata oggi, sabato 25 giugno 2022, la seconda giornata di gare del primo appuntamento “Gold” del Campionato Italiano Assoluto Perla Nera 2022 di beach volley in corso di svolgimento a Bellaria Igea Marina (RN).

Dopo le qualifiche disputatesi ieri, quella odierna è stata la giornata dedicata al main draw; sono state disputate ben 24 partite, sia nel tabellone femminile che in quello maschile. Match che hanno infiammato i tanti tifosi accorsi sugli spalti del Centrale del Polo Est Village per godersi il grande spettacolo del beach volley italiano.

Sono stati tanti gli spunti che hanno caratterizzato questa seconda giornata, a partire dalla conferma arrivata nel tabellone maschile dai campioni d’Italia in carica Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che grazie ai tre successi odierni, hanno conquistato direttamente un posto in semifinale. Lo stesso risultato lo hanno ottenuto anche Enrico Rossi e Marco Caminati che, in grande spolvero, hanno superato Manni/Vanni, Lupo/Ranghieri e Cecchini/Ingrosso. Le altre due coppie semifinaliste del tabellone maschile usciranno invece dalle sfide in programma domani che vedranno opposti Daniele Lupo e Alex Ranghieri a Davide Benzi e Carlo Bonifazi (ore 9.15) e Matteo Ingrosso e Davide Dal Molin a Matteo Cecchini e Paolo Ingrosso (10.15).

Tutti i risultati e il programma del tabellone maschile sono disponibili QUI.

Super Main Draw anche nel tabellone femminile. Non hanno tradito le attese Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Le azzurre infatti hanno prenotato un posto in semifinale in virtù delle tre importanti vittorie ottenute contro Franzoso/Sambin, Balducci/Leonardi e Benazzi/Breidenbach, con quest’ultimo match, concluso al tie break (18-21, 21-19, 17-15), che ha regalato davvero dei momenti di grande beach volley. La sorpresa di giornata è stata la qualificazione in semifinale della coppia proveniente dalla Repubblica di Vanuatu, composta da Toko Sherysyn e Pata Miller. Le atlete allenate da Federica Tonon, ex team manager della nazionale juniores femminile di pallavolo, hanno messo in atto un grande beach volley, superando in ordine Michieletto/Lantignotti, Rubini/Godenzoni e Pereyra/Galay. Le raggiungeranno in semifinale le vincenti dei match che domani mattina vedranno affrontarsi Michela Lantignotti e Francesca Michieletto contro le argentine Fernanda Pereyra e Ana Gallay (ore 8.30) e Alice Gradini e Federica Frasca contro Giada Benazzi e Sara Breidenbach.

Tutti i risultati e il programma del tabellone femminile sono disponibili QUI.

Le partite dal Campo Centrale sono state trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo QUI.

Diretta TV

Domenica

Con il commento di Valentina Resta, Gianmario Bonzi e Andrea Distaso e le analisi esclusive di Gabriele Giardini, selezionatore regionale femminile FIPAV Lombardia e collaboratore tecnico nazionale, le tappe Gold del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley saranno trasmesse in diretta su discovery+ dalle 10:15 (semifinali femminili, dalle 12:00 le semifinali maschili, dalle 14:00 le finali terzo posto) con finale femminile alle 16:30 e finale maschile alle 17:30 anche su Eurosport 2.

Discovery+ è disponibile anche su TIMVISION e AMAZON PRIME VIDEO

Eurosport 2 è disponibile su SKY e DAZN

Ore 10.15 Semifinale Femminile – Eurosport player

Ore 11.00 Semifinale Femminile – Eurosport player

Ore 12.00 Semifinale Maschile – Eurosport player

Ore 12.45 Semifinale Maschile – Eurosport player

Ore 14.00 Finale 3-4° posto Femminile – Eurosport player

Ore 15.00 Finale 3-4° posto Maschile – Eurosport player

Ore 16.30 Finale 1-2° posto Femminile – Eurosport 2

Ore 17.30 Finale 1-2° posto Maschile – Eurosport 2

Il Campionato Italiano Assolto “Gold” su Radio Kiss Kiss

Oltre alla copertura televisiva, il Campionato Italiano Assoluto “Gold” Perla Nera 2022 si potrà seguire anche in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss (QUI).

Il calendario del Campionato Italiano Assoluto “GOLD”

24-26 giugno, Bellaria Igea Marina (RN)

29-31 luglio, Termoli (CB)

2-4 settembre, Caorle (VE)

