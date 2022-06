(AGENPARL) – ROMA sab 18 giugno 2022



Roma. Si terrà domani 19 giugno alle ore 15 presso la sede di We Sport Up a Roma nel Parco del Foro Italico, la conferenza stampa di chiusura dei Campionati del Mondo di Beach Volley. Le finali prenderanno il via alle ore 16

Fonte/Source: https://www.federvolley.it/news/campionati-del-mondo-domani-la-conferenza-stampa-di-chiusura-alle-ore-15