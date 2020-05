CAMPIONATI BASEBALL E SOFTBALL: AL VIA NEL SECONDO WEEKEND DI LUGLIO

(AGENPARL) – gio 28 maggio 2020 Il quarantaquattresimo Consiglio Federale del quadriennio Marcon si apre con la ratifica della delibera d’urgenza del presidente federale sull’integrazione assicurativa a favore dei dirigenti societari e con l’approvazione del verbale dell’ultima seduta. Ratificate le affiliazioni di 4 società, l’organo di governo della FIBS ha discusso e deciso di non partecipare al Campionato Europeo U18 Baseball5 e alle qualificazioni per la Baseball World Cup U12 Softball misto, in considerazione anche del momento particolare e della necessità di concentrare le risorse verso le società.

In tema di formazione, il Consiglio Federale ha approvato l’adesione della FIBS al webinar della World Baseball Softball Confederation (WBSC) sul Baseball5 riservato a tecnici, arbitri e scorer e le …. proposte dal Comitato Nazionale Tecnici (CNA).

L’ultimo argomento affrontato, ma il più importante della seduta, è stato quello dell’avvio dei campionati 2020. Il Consiglio Federale ha deliberato di spostare l’inizio di tutte le categorie seniores al weekend del 10-12 luglio, mantenendo la possibilità per le società di rinunciare al campionato a stretto giro dalla pubblicazione e diffusione del Protocollo di comportamento per le gare. Discorso diverso per i campionati giovanili per i quali il Consiglio Federale lascerà libertà di decidere la data di inizio ai presidenti dei Comitati Regionali, rimanendo imprescindibile che non potrà essere prima dell’approvazione e diffusione del Protocollo di comportamento per le gare. Protocollo che la prossima settimana il presidente federale Andrea Marcon presenterà al Governo e al CONI per il loro avallo.

A cascata è stato anche deciso di allungare i termini per tesseramenti, trasferimenti e prestiti al 24 agosto, prevedendo lo slittamento della “finestra di mercato” nell’intervallo dal 1 luglio al 24 agosto.

