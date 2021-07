(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 Campidoglio, presentati risultati azioni su promozione turismo a Roma realizzate con Zètema

Tasciotti: “Numeri incoraggianti che dimostrano come una governance attenta da parte dell’Amministrazione possa far risalire l’attenzione sul brand Roma”

Roma, 01 luglio 2021 – Presentato quest’oggi nella splendida cornice dell’Ara Pacis a Roma il piano delle azioni svolte e dei risultati ottenuti dell’incarico commissionato a Zètema per la promozione del turismo della destinazione Roma.

La Business Unit di Zètema con funzioni di DMO (Destination Management Organization) ha, infatti, ideato, implementato e portato a termine un piano di comunicazione specifico con un’analisi dei flussi turistici, attraverso l’acquisizione, da società primarie nel settore, di dati primari e secondari al fine di poter elaborare analisi predittive.

Per arrivare ai risultati sono stati analizzate le DMO di 21 paesi esteri, 20 regioni italiane e 11 città, valutando azioni messe in campo sulla filiera del turismo e sulla promozione delle rispettive destinazioni; i canali social e web delle principali DMO italiane ed estere per un monitoraggio puntuale di quelli più efficaci; sono state realizzate 3 survey per l’acquisizione di dati finalizzati all’analisi del profilo e del comportamento del turista italiano; sono stati acquisiti dati di sentiment sul comportamento del turista italiano ed estero per alimentare la dashboard del turismo.

Sono stati realizzati 17 video “UnicamenteRoma” in 5 lingue diverse, per promuovere un’immagine di Roma dinamica, giovane e fresca, dedicati al lusso, allo sport, all’outdoor, all’enogastronomia, alla satira, destinati a target specifici.

I risultati sono notevoli:

– quasi 30 mln di utenti raggiunti attraverso 7 campagne social per la promozione dei video sul lusso, enogastronomia, sport e outdoor.

– Superati i 5,9 mln sulla campagna USA per la diffusione dei video lusso ed enogastronomia in 7 dei principali aeroporti del Nord America con voli diretti su Roma e già operativi o di prossima riapertura. Utilizzo della rete televisiva di INK-Global società proprietaria di oltre 1700 monitor in oltre 70 aeroporti USA, compresi i canali CNN di recente acquisizione.

– Superati gli 11,9 mln di popolazione coperta grazie all’ideazione e progettazione di una campagna adv su impianti dinamici e fissi in 15 città italiane. Un progetto per stimolare la voglia di venire o tornare a Roma attraverso immagini inedite della città. Un claim legato al canale scelto (autobus, metro e pensiline): “Prossima fermata Roma”, declinato con il nome dei luoghi selezionati e impressi sulla cartellonistica.

– 2 mln di visualizzazioni sul mercato turistico cinese grazie alla collaborazione con Alipay per promuove la destinazione Roma attraverso opinion leader e travel influencer con la pubblicazione sui loro canali WEIBO di contenuti video prodotti dalla B.U. DMO Roma, post e vlog.

– 4 mln attraverso campagne google ADS, postingplan e tecniche di guerrilla marketing (pubblicazione integrata sul piano redazionale del turismo su turimoroma.it) con 60 post rivolti ai giovani millennial e repeater. In collaborazione con un gruppo selezionato di giovani studenti provenienti da Università Roma Tre, UER Università Europea di Roma e ITS Roma Turismo, sui segmenti outdoor e sport all’aria aperta attraverso la produzione di foto-video, hashtag e didascalie.

– 20 mln grazie alla collaborazione con ENIT e la pubblicazione di 26 articoli su riviste di settore specifiche per singolo paese (grazie alla collaborazione con ENIT sono stati raggiunti 20 mercati e oltre 20 mln di utenti).

“Questi sono decisamente dei numeri importanti che testimoniano come la destinazione Roma sia sempre una delle più ambite in assoluto sia per un pubblico domestico che internazionale. I risultati raggiunti sono testimonianza del fatto che con la giusta governance amministrativa Roma Capitale possa ambire ad avere la propria DMO, obiettivo del Dipartimento Turismo entro dicembre 2021. Ci tengo a ringraziare in particolar modo Zètema per l’ottimo lavoro eseguito e per i risultati che giungono a un anno preciso dall’avvio dello stesso. Siamo convinti che, nonostante il difficile periodo caratterizzato dalla pandemia, il nostro paese possa ripartire, e al meglio, con il turismo, e Roma, come capitale e come città dalle caratteristiche peculiari davvero uniche al mondo, possa fare da apripista”, dichiara l’Assessore allo Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Veronica Tasciotti.

