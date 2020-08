(AGENPARL) – dom 23 agosto 2020 CAMPIDOGLIO PELONZI PD:”BOMBA O NON BOMBA, NOI RIPRENDEREMO ROMA!”

Dopo la ricandidatura della Sindaca Raggi in città cresce la voglia di

allontanare lo spettro del centrodestra e/o di subire altri 5 anni inutili

e dannosi come quelli regalati dalla Sindaca uscente. la voglia di cambiare

è talmente forte che si vorrebbe già vedere un nuovo Sindaco, una nuova

squadra ed un progetto di rilancio. La formazione del governo rosso-giallo,

da un lato ha aumentato l’aspettativa di una maggiore attenzione verso la

Capitale, dall’altro la preoccupazione di confermare il fallimentare

governo Raggi attraverso un’alleanza con il PD.

Le dichiarazioni inequivocabili di Nicola Zingaretti, le conferme

all’unisono dei principali dirigenti nazionali(solo ieri Bettini, Martina,

Morassut) a voce chiara hanno escluso su Roma una qualunque possibilità di

convergenza con la Sindaca uscente, in perfetta sintonia con il gruppo

dirigente locale che contro questa possibilità si è espresso da tempo.

Chiarito questo ora l’attenzione di tutti si sposta sulla capacità del PD

di diventare il motore di una coalizione larga di centrosinistra e di

avanzare una candidatura di livello per le prossime amministrative.

Nonostante nessuna città importante che andrà al voto abbia già indicato il

candidato Sindaco(nemmeno Milano), su Roma si imputa al PD un ritardo

nell’elaborazione dell’alternativa al centrodestra(anche questo senza

candidatura e coalizione formalizzata) ed alla Sindaca uscente. Chi vive

tutti i giorni i problemi reali di Roma sa che questo ritardo non c’è.

Cercare di far percepire il PD in ritardo o in disaccordo sul futuro di

Roma è utile solo a chi non ha a cuore il destino della Capitale. Anche se

Roma Capitale è indubbiamente una questione nazionale e’ però sbagliato

cercare le soluzioni tecniche ed amministrative per il rilancio della città

in un’elaborazione che nasca fuori dalla città.

L’ azione del PD determinerà il risultato elettorale a Roma su questo non

c’è dubbio. Qui si è formato un gruppo dirigente serio che ha a cuore il

destino della città. Il PD romano non può e non deve pensare soltanto a

vincere, si deve porre l’obiettivo di governare e trasformare la città

mettendo in campo un progetto di rilancio ambizioso.

I cittadini romani vogliono un progetto concreto per riformare la Capitale

e daranno il loro consenso a chi dimostrerà di avere un programma serio.

La Raggi ha dimostrato in quattro anni di non avere alcun progetto, il

centrodestra è stato la causa principale dei problemi di Roma da dieci anni

ad oggi, è evidente che questo compito spetta al PD.

Ed allora la questione della Capitale dipendera dalle strategie, dalle

alleanze, dai programmi e dai candidati del PD.

“Che farà il PD?” è la domanda che rimbalza più di frequente sui mezzi di

comunicazione.

“Siete in ritardo. Quale sarà il candidato?… manca l’analisi!” Su questa

ultima affermazione mi torna in mente la canzone di Venditti “bomba o non

bomba”, quando un compagno afferma con amarezza:” manca l’analisi e poi e

poi non ho l’elmetto…”.

Credo che per costruire a Roma un’alternativa forte si debba partire da chi

ha l’elmetto. Ripartire cioè da chi in questi quattro anni ha studiato i

problemi reali, si è messo in rete con i soggetti di rappresentanza ed ha

maturato proposte credibili e reali per rispondere ai bisogni dei cittadini.

Ripartire da un nuovo gruppo dirigente che si è formato nel PD nel partito,

nei Municipi, in aula Giulio Cesare. Questo gruppo dirigente trova la sua

collocazione naturale nel centrosinistra che ha dimostrato di vincere in

tutte le ultime tornate elettorali(regionali, europee, municipi,

suppletive).

A Roma il centrosinistra aperto alla contaminazione con le realtà civiche è

la formula vincente.

A settembre, dopo la tornata elettorale, il centrosinistra a Roma comincerà

ad esplicitare idee e progetti per Roma e sulla base di una concreta

visione di sviluppo maturata in anni di studio e di battaglie condivise

dall’opposizione nascerà il cantiere per la Capitale.

A quel punto sarà chiaro anche il tema della candidatura a Sindaco.

Vincere e saper dimostrare di governare la Capitale potrebbe essere un

punto fondamentale per il consolidamento di una politica progressista a

livello nazionale. Vista l’importanza della posta in gioco gli ostacoli e

le difficoltà saranno molteplici, ma sono convinto che “bomba o non bomba

noi riprenderemo Roma.”

