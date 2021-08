(AGENPARL) – ven 13 agosto 2021 Campidoglio: nessun annullamento gara per il verde verticale

Impegnati milioni di euro nei Municipi III e IV

Roma, 13 agosto 2021 – In merito alla revisione dell’aggiudicazione del lotto III dell’Accordo Quadro Triennale per la manutenzione del verde verticale stabilita dal TAR con sentenza n. 8558, i competenti Uffici capitolini smentiscono categoricamente le notizie su un presunto annullamento della gara per il verde verticale. Inoltre il dipartimento Tutela ambientale sta provvedendo agli adempimenti disposti.

Ciò non comporta l’interruzione delle operazioni nei Municipi interessati, III e IV, poiché con medesima sentenza il giudice stabilisce che “la domanda di inefficacia ex art 122 c.p.a. del contratto di appalto medio tempore stipulato, con richiesta di subentro, va invece respinta’’.

Così in una nota il Campidoglio.

