Alla Biblioteca Casa del Parco, in via della Pineta Sacchetti, alle 10 un incontro partendo dai documentari L’altra storia di Aldo Rapè e Nicola Vero e Il Novecento dimenticato

Le foibe e l’esodo dei giuliano-dalmati di Marino Micich ed Emiliano Loria

Sia alla Biblioteca in via della Pineta Sacchetti come Biblioteca Marconi in via Cardano dal 10 febbraio due mostre fotografiche di approfondimento cura di Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali in collaborazione con il Comitato Familiare delle vittime giuliane, istriane, fiumane e dalmate

Venerdì 14 alle 10 alla Casa della Cultura, via Casilina 665, a cura del Municipio Roma V Le Foibe viste dagli studenti, un incontro durante il quale gli studenti delle classi V degli istituti di istruzione superiore del V Municipio terranno una lezione per i loro coetanei sul tema delle foibe con lo scopo di raccontare una pagina buia della storia d’Italia alle giovani generazioni analizzandola dal loro punto di vista

Riservato alle scuole ma con la possibilità di accogliere eventuali persone interessate a partecipare

Martedì 18 nella Sala del Consiglio del Municipio XIII in via Aurelia 470, alle 11, si terrà la presentazione del libro La tragedia del confine orientale

L’italianizzazione degli Slavi, le foibe, l’esodo Giuliano – Dalmata a cura del Municipio

Le Biblioteche di Roma organizzano una serie di appuntamenti riservati alle scuole: lunedì 17 febbraio alla Biblioteca Fabrizio Giovenale, via Fermo Corni – parco Aguzzano, alle 11 Il Giorno del Ricordo: il dramma dell’esodo dei giuliano dalmati, con Marino Micich; lunedì 24 alla Biblioteca Franco Basaglia, in via Federico Borromeo 67, alle 10.30 Il Novecento dimenticato

Le foibe e l’esodo dei giuliano-dalmati un incontro di approfondimento sul docufilm di Marino Micich e Emiliano Loria (Roma, 2012, 25 min) con l’intervento dell’autore; infine lunedì 2 marzo alla Biblioteca Laurentina – Centro Culturale Elsa Morante, piazzale Elsa Morante, alle 10 Ricordi dell’esodo giuliano attraverso storie di donne, con gli interventi di Giuseppina Mellace, Marino Micich e Donatella Schurzel

