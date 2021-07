(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 Campidoglio, inaugurata la mostra interattiva “Storie di Microcredito di Roma Capitale”

In piazza del Campidoglio, racconti e storie di romani che hanno utilizzato il microcredito per affrontare il periodo post-pandemia

Raggi: “Queste storie dimostrano che le istituzioni possono arrivare prima della criminalità dando ai cittadini risposte efficaci e tempestive”

Roma, 23 luglio 2021 – È stata inaugurata oggi in Piazza del Campidoglio la mostra interattiva “Storie di Microcredito di Roma Capitale”, un’iniziativa promossa dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e dal presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito Mario Baccini.

L’iniziativa culturale rientra nell’ambito del progetto Microcredito per Roma Capitale, che ha visto la creazione di un Fondo per il microcredito, stanziato nel bilancio del Campidoglio, pari a 3 milioni di euro, per sostenere attività di microcredito per l’impresa e microcredito sociale. Un’azione dedicata e mirata ai cittadini romani per superare il periodo post pandemico.

Lungo il percorso espositivo è possibile osservare le fotografie e ascoltare (attraverso QR code) le storie di Adeline, Romolo, Carlo, Giovanni, Federico, Federica, Stefano, Roberto, Riccardo, Claudia, Marco, alcune delle testimonianze tra le più significative e concrete di romani che hanno utilizzato il microcredito per superare il momento storico difficile dopo la pandemia. Sono le esperienze di uomini e donne, giovani e meno giovani, che hanno usufruito del microcredito per avviare o sostenere la propria attività o per far fronte agli impegni quotidiani. Il microcredito non ha età, non fa distinzioni, ma supporta tutti coloro che hanno una buona idea o hanno una necessità sostenibile. È uno strumento che permette a chi non può offrire garanzie alle banche di accedere a un finanziamento.

“Le storie raccontate in questa mostra sono un bel segnale di speranza e ci consentono di capire cosa significa, nei fatti, aver aperto un fondo da 3 milioni per il microcredito. Quelli in mostra sono i volti di chi ha ricevuto un’occasione, una possibilità. Sono racconti di rinascita perché con il microcredito alcune imprese sono nate, altre appena avviate hanno trovato un aiuto concreto per non chiudere e, anzi, per crescere. E tante persone e famiglie, grazie al microcredito sociale, hanno potuto superare un momento di difficoltà, evitando di rivolgersi all’usura. Quando c’è una crisi la criminalità arriva veloce, proponendo soluzioni apparentemente semplici. Con questo progetto Roma Capitale ha reso evidente che una risposta efficace e tempestiva da parte delle istituzioni è possibile. Le storie qui raccontate lo dimostrano”, dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Dalla sinergia tra istituzioni pubbliche, a marzo 2021, è stato attivato lo sportello territoriale per il microcredito di Roma Capitale, dove si lavora a pieno regime rispondendo alle esigenze dei romani dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00, chiamando lo 060606, per tutte le informazioni necessarie per accedere al microcredito.

“Questa è la finanza d’impatto che serve a superare la grave crisi economica in cui versiamo – spiega il Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito Mario Baccini, parlando delle finalità del progetto – e che può essere la chiave di volta della ripresa economica con un impatto sociale davvero significativo e sostenibile. Per questo apprezziamo la sensibilità del sindaco Virginia Raggi nell’aver sposato i principi del microcredito e aver impegnato Roma Capitale in un progetto così ambizioso. Noi non guardiamo esclusivamente ai numeri ma alle persone! I numeri sono importanti ma lo sono di più le persone per cui ogni pratica, ogni colloquio dei cittadini con i tutor di microcredito è un’azione importante di educazione finanziaria. Il nostro primo indirizzo, come Ente pubblico, è quello di diffondere la cultura microfinanziaria a sostegno di una indipendenza economica che riduca drasticamente quel gap tra il bisogno e la sua soddisfazione specie nelle fasce più deboli della società”.

Le installazioni in piazza del Campidoglio, realizzate con il concorso di Zètema, saranno fruibili al pubblico fino alle ore 18 del 1° agosto. È possibile visionare le fotografie e i video della mostra anche online al seguente sito: https://bit.ly/StorieMicrocreditoRoma

