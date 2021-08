(AGENPARL) – mar 03 agosto 2021 Campidoglio, i nuovi appuntamenti dell’Estate Romana 2021 dal 4 al 10 agosto

Il programma degli eventi è disponibile su culture.roma.it, sui canali FB e IG @cultureroma, TW culture_roma e con #CultureRoma e #estateromana2021

Roma, 3 agosto 2021 – Al via una nuova settimana di eventi. Tutte le informazioni sulle iniziative delle istituzioni culturali e delle associazioni vincitrici dei bandi dell’Estate Romana sono disponibili sul sito [culture.roma.it](http://www.culture.roma.it/) e sui canali social di @cultureroma. Ecco alcuni degli appuntamenti di questa settimana.

MUSICAVenerdì 6 agostoalle ore 21, nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, l’Orchestra, Coro e Voci Bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia accompagnati dalla Fanfara dell’Associazione Nazionale dei Bersaglieri, tutti diretti da Carlo Rizzari, presentanoI canti che hanno fatto l’Italia, una serata con la musica che ha fatto la storia. Un viaggio colmo di senso e riflessione grazie ai testi scritti e narrati da Corrado Augias, che ripercorrerà la cronologia di capitoli importanti della nostra storia risorgimentale. Verranno interpretati ed eseguiti canti come Preghiera dal rossiniano Mosè, Donna Caritea di Mercadante, Addio mia bella addio, La bella Gigogin, Inno di Garibaldi, Totonno, O Surdato ‘nnammurato, Quel mazzolin di fiori, l’Inno di Mameli. Biglietti su [https://www.ticketone.it](https://www.ticketone.it/) – www.santacecilia.it

Sempre all’Auditorium Parco della Musica, prosegue Si può fare Cavea, la stagione di concerti estivi all’aperto della Fondazione Musica per Roma. Questa settimana in programma le esibizioni di Francesco Bianconi, nel progetto da solista Forever Live (4 agosto); dei Pink Floyd Legend, che tornano dal vivo dopo un anno con il concerto Coming back to life (7 agosto) e de Lo Stato Socialeche arriva in Cavea con una tappa del Recovery Tour (8 agosto). Inizio spettacoli ore 21. Info e biglietti su [https://www.ticketone.it](https://www.ticketone.it/) – [www.auditorium.com](http://www.auditorium.com/). Il concerto di Bianconi è fruibile anche in streaming su AuditoriumPlus.com al costo di 6€.

Il palco di Villa Osio ospita i concerti di Si può fare Jazz, la stagione estiva della Casa del Jazz sempre a cura di Musica per Roma. In programma mercoledì 4 agosto, il concerto Recordando Piazzolla y Gardel di Javier Girotto, che si esibirà insieme a Gianni Iorio e a un quintetto d’archi. Si prosegue poi, giovedì 5 agosto, con le esibizioni del Matteo Mancuso Trio e di Sara Jane Ceccarelli, che presenta il suo secondo album Milky way. Venerdì 6 agosto, a salire sul palco sarà il Gegè Telesforo Quartet accompagnato dallo special guest Dario Deidda, al contrabbasso. Torna con un nuovo tour intitolato Two for you, il duo composto da Max Ionata e Dado Moroni in cartellone sabato 7 agosto. Infine, domenica 8 agosto, in programma la serata Auand 20. Night with The Auanders. Inizio concerti ore 21. Info e biglietti su [https://www.ticketone.it](https://www.ticketone.it/) – [www.auditorium.com](http://www.auditorium.com/).

Ancora jazz all’aperto nel Village Celimontana,la manifestazione a cura di Jazz Village Roma che questa settimana parte in grande stile con la festa per i 120 anni dalla nascita di Louis Armstrong con il concerto Ella & Louis in programma mercoledì 4 agosto. Il jazz incontra la passione del flamenco, giovedì 5 agosto, grazie a Riccardo Ascani e il Flamenco Jazz Quartet. Venerdì 6 agosto, invece, ad esibirsi sarà la Young Art Jazz Ensemble diretta dal maestro Mario Corvini. Non solo musica ma anche il racconto di grandi artisti: nel fine settimana si andrà alla scoperta della storia personale e artistica di Pino Daniele, nell’incontro di sabato 7 agosto alle ore 12; mentre, alle ore 22, Stefano Reali proporrà il proprio ricordo di Gigi Proietti. Domenica 8, invece, sempre Stefano Reali racconterà al pubblico delle ore 12 il leggendario Cole Porter. In serata, alle 22, chiusura con il rock’n’roll anni ’50 di Marco Liotti & Fifty Fifty. La settimana successiva si aprirà infine con la bossa nova di Eddy Palermo Brasilian Trio, lunedì 9 agosto ore 21, e con il gruppo Valeria Rinaldi Swing Quartet, martedì 10 agosto. Inizio concerti ore 22. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I diversi suoni della musica italiana e internazionale prendono vita sul palco di Villa Ada Roma Incontra il Mondo, la manifestazione a cura di D’Ada srl che, per la nuova settimana, propone il seguente cartellone: mercoledì 4 agosto alle 21.30, l’energia di Donatella Rettore seguita giovedì 5 agosto alle 20, dal concerto a ingresso gratuito dei Borgata Boredom Reloded mentre venerdì 6 agosto alle 22, si passa al rap con l’arrivo sul palco di Ernia. Sabato 7 agosto serata speciale nel ricordo di Renato Nicolini dal titolo Massenzio ieri oggi domani… e il teatro della città: dalle ore 20 prende il via il programma di proiezioni ispirato a Massenzio, la celebre rassegna cinematografica romana del 1977 ideata dall’allora Assessore alla Cultura, con il film muto Metropolis di Fritz Lang, sonorizzato dalla musica dal vivo del duo d’eccezione Rita Marcotulli e Danilo Rea.

Domenica 8 agosto alle 22, torna la musica protagonista con il concerto di Mondocane e l’afrobeat dei Kokoroko, gliotto giovani musicisti inglesi guidati dalla trombettista Sheila Maurice-Grey.Lunedì 9 agosto alle 22, altra serata speciale con i Modena City Ramblers per festeggiare i 30 anni di carriera del loro travolgente combat folk.Biglietti: https://dice.fm/venue/villa-ada-l2yp.

Cala il sipario sul grande palcoscenico allestito al Circo Massimo per la stagione all’aperto del Teatro dell’Opera di Roma che volge al termine con le ultime repliche delle due opere ancora in cartellone. Giovedì 5 agosto a chiudere sarà La bohème, di Giacomo Puccini, con la regia di Davide Livermore, che firma anche scene, costumi e luci, e il maestro Jordi Bernàcer alla direzione dell’Orchestra del Teatro dell’Opera. Venerdì 6 agosto, invece,le luci del Circo Massimo si spegneranno al termine dell’ultima replica della Madama Butterfly, sempre di Puccini,diretta da Àlex Ollé e la direzione musicale del maestro Donato Renzetti.Orario spettacoli ore 21. Biglietti su www.ticketone.it- www.operaroma.it.

CINEMAGiunge quest’anno alla sua ventunesima edizione Notti di cinema a Piazza Vittorio, la manifestazione cinematografica a cura di ANEC Lazio che proporrà fino al 12 settembre una programmazione ricca di proiezioni, rassegne a tema, conferenze, anteprime, eventi e incontri con i protagonisti del mondo del cinema. Appuntamenti speciali, come quello a ingresso libero del 4 agosto alle 19, inserito all’interno di un miniciclo di tre conferenze di approfondimento dal titolo Racconti di viaggio, promosso dalla Libreria Rotondi e ispirato agli argomenti trattati in altrettanti libri. Si comincia con Le piante degli dèi di Albert Hoffmann, Christian Ratsch, Richard Evans Schultes, con prefazione di Mariano Bizzarri. Sempre mercoledì 4 agosto, a seguire, alle ore 21, spazio al cinema con la proiezione di Fast & Furious 9 di Justin Lin (prezzo unico). Il grande cinema nazionale e internazionale prosegue nelle serate successive con le proiezioni di In the mood for love di Wong Kar-wai (5 agosto), Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti (6 agosto), The father – Nulla è come sembra (7 agosto), Un altro giro di Thomas Vinterberg (8 agosto). Lunedì 9 agosto, la proiezione del film Il grande spirito che sarà anticipata, alle ore 20.30, dall’incontro con il regista Sergio Rubini, moderato da Franco Montini. Infine, martedì 10 agosto, in programma il film La felicità degli altri di Daniel Cohen. Inizio proiezioni: ore 21. Acquisto biglietti e abbonamenti online su: www.nottidicinema.it.

È entrata ormai nel vivo la stagione gratuita di Caleidoscopio, nel Teatro all’aperto Ettore Scola alla Casa del Cinema. Questa settimanain cartellone i film: La verità su La dolce vita, documentario diretto da Giuseppe Pedersoli (4 agosto); Il nome della rosa di Jean-Jacques Annaud (5 agosto); Alfredo Bini, ospite inatteso di Simone Isola (6 agosto); La cage aux folles di Edouard Molinaro (7 agosto); Quasi amici di Olivier Nakache e Èric Toledano (8 agosto); Vedo nudo di Dino Risi (9 agosto) e I gangsters di Robert Siodmak (10 agosto).Inizio serate ore 21. Ingresso libero previa prenotazione in portineria da 90 minuti prima dell’inizio della serata (fino all’esaurimento dei posti disponibili).

Parte in grande stile la nuova settimana del Cinevillage Parco Talenti, a cura di ANEC e Agis Lazio. Mercoledì 4 agosto alle 20.30, ospite della manifestazione per la sezione Cineasti di parole sarà Carlo Verdone che, nell’incontro con Franco Montini, presenterà il libro La carezza della memoria. A seguire la proiezione del film In viaggio con papà con Verdone e Alberto Sordi. Nei giorni successivi, sullo schermo del villaggio, si potranno vedere i film Un altro giro di Thomas Vinterberg (5 agosto), Tenet di Christopher Nolan (6 agosto), Una donna promettente di Emerald Fennell (7 agosto), La felicità degli altri di Daniel Cohen (8 agosto). Inizio proiezioni ore 21.15. Acquisto biglietti e abbonamenti online su: [www.cinevillageroma.it](http://www.cinevillageroma.it/).

Una settimana all’insegna delle proiezioni per Altra Visione – a India, l’estate al cinema, la manifestazione a ingresso gratuito di Luci Ombre srl. Un film ogni seranegli spazi all’aperto del Teatro India: si comincia con Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) del maestro Ettore Scola (4 agosto) e si va avanti con Un flic di Jean-Pierre Melville (5 agosto), Radio days di Woody Allen (8 agosto) e Strade violente di Michael Mann (9 agosto). Martedì 10 agosto, consueto appuntamento con la serata di cortometraggi in collaborazione con Rai Cinema. Inizio proiezioni ore 21.

Continua nell’arena all’aperto del Centro Culturale Elsa Morante, la stagione cinematografica ad ingresso gratuito di Elsa sotto le stelle curata da ASDCST La Mimosa, in collaborazione con Istituzione Biblioteche di Roma. La nuova settimana prende il via con un evento speciale: mercoledì 4 agosto dalle ore 20 si terrà, infatti, la serata omaggio a Renato Nicolini, a nove anni dalla sua scomparsa, con la proiezione integrale del Napoleon di Abel Gance – in ricordo della serata evento del 1981 a Massenzio – e una maratona Jazz con i protagonisti della scena capitolina. La programmazione continuerà nei giorni successivi con le proiezioni di BlacKkKlansman di Spike Lee (5 agosto alle ore 21), preceduto dall’incontro sul cinema americano dell’ultimo decennio con Stefano Santoli, autore del libro Fabbrica di sogni. Deposito di incubi (ore 19.30); Sono tornato di Luca Miniero (6 agosto ore 21), anticipato dalla conferenza Eur segno e sogno del ‘900 (ore 19); Psycho di Alfred Hitchcock (9 agosto ore 21) e Un amore rubato di Leonardo Bonetti che presenzierà alla proiezione (10 agosto ore 21). Prenotazione obbligatoria su www.elsasottolestelle.it.

All’Arena Cinema Parchetto Salario giunge alla sua seconda edizione Il cinema oltre, la manifestazione gratuita a cura dell’Associazione Culturale Spin-Off dedicata alla divulgazione dei temi dell’Agenda 2030, con particolare riferimento, nell’edizione di quest’anno, al tema della parità di genere. Fino al 15 agosto, si alterneranno eventi live e dibattiti preserali che faranno da cornice all’attività cinematografica, sempre al centro della manifestazione con proiezioni di grandi capolavori e film popolari, opere sperimentali e cinema d’animazione. Tra gli appuntamenti della settimana: mercoledì 4 agosto dalle ore 21, la presentazione da parte della regista Arianna Del Grosso del suo corto Candie boy, a cui farà seguito, alle 21.30, la proiezione dello stesso e del film Priscilla la regina del deserto di Stephan Elliott; giovedì 5 agosto, alle 18.30, si parla di ambiente e attivismo giovanile nell’incontro con le ragazze di Fridays For Future, alle 21.30, film d’animazione Kiki consegne a domicilio di Hayao Miyazaki;venerdì 6 agosto si affronta il tema della violenza quotidiana nell’incontro con Lucha y Siesta alle 18.30, in serata proiezione del film Libere, disobbedienti innamorate-In between di Maysaloun Hamoud.Doppio spettacolo previsto nel weekend: sabato 7 agosto in cartellone Valeria Pusceddu Live Standup Show, mentre domenica 8 agosto, Hi-Shine Live Showcase. La nuova settimana, infine, si apre con le proiezioni di Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli (9 agosto) e Il corpo della sposa di Michela Occhipinti (10 agosto). Tutti i film hanno inizio alle 21.30.

ARTEFino al 12 agosto la Sala Santa Rita ospita la mostra Ancora interpretati ancora a cura di Sabrina Losenno e Beatrice Marotta con le opere di Luca Arboccò e Francesco Pozzato. L’esposizione, terzo dei 12 progetti espositivi vincitori del Bando di selezione Sala Santa Rita 2021 promosso dall’Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale, si focalizza sulla storia della ex chiesa di Santa Rita da Cascia in Campitelli e in particolare sullo spostamento della struttura da un luogo della città a un altro avvenuto tra il 1928 e il 1940. Le opere di Pozzato e Arboccò, si interrogano sul monumento e sul suo rapporto con il contesto esterno. Ingresso libero, dal martedì alla domenica dalle ore 18 alle 21.

Continuano le iniziative proposte dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Come le aperture straordinarie serali della mostra Roma. Nascita di una Capitale 1870-1915 al Museo di Roma a Palazzo Braschi che andranno avanti fino al 28 agosto, ogni mercoledì e sabato, con orario prolungato fino alle 22 (ultimo ingresso ore 20.40) e visite guidate gratuite alle 19 e alle 20 (max 15 persone, prenotazione obbligatoria al contact center 060608).

Ci sarà ancora tempo, invece, per ammirare la mostra Josef Koudelka. Radici. Evidenza della storia, enigma della bellezza prorogatafino al 26 settembre al Museo dell’Ara Pacis e lavideoinstallazione ambientale a cura di Tommaso Strinati Isole, a Villa di Massenzio prorogata fino al 12 settembre. Info e prenotazioni (fortemente consigliata) allo 060608.

Altre installazioni si possono attualmente ammirare sulla Terrazza del Pincio. Si tratta delle due opere, in bronzo con foglia d’oro, Strength e Fire & Harmony realizzate da Carole Feuerman a completamento dell’esposizione della stessa artista in corso fino al 10 ottobre alla Galleria d’Arte Moderna di via Francesco Crispi. Si potranno vedere fino al 21 settembre.

🔊 Listen to this