Roma, 15 settembre 2021 – Al via una nuova settimana di eventi. Tutte le informazioni sulle iniziative delle istituzioni culturali e delle associazioni vincitrici dei bandi dell’Estate Romana sono disponibili sul sito [culture.roma.it](http://www.culture.roma.it/) e sui canali social di @cultureroma. Ecco alcuni degli appuntamenti di questa settimana.

MUSICAPer Si può fare Jazz, la stagione di concerti della Casa del Jazz, a cura della Fondazione Musica per Roma, sul palco di Villa Osio saliranno Mario Corvini e la New Talent Jazz Orchestra con un omaggio alle musiche di Fellini(mercoledì 15 settembre), Marco Castelli con una nuova sonorizzazione dal vivo del film L’inferno (1911) di Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguoro e Adolfo Padovan (giovedì 16 settembre), Paolo Damiani e la Unit Band conalcuni dei più illustri solisti del panorama internazionale (venerdì 17 settembre), Sergio Cammariere che presenterà dal vivo il suo ultimo album Piano Nudo(domenica 19 settembre). Infine dal 20 al 23 settembretorna la rassegna Jammin’ (XIX edizione), promossa dal Saint Louis College of Music in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, dedicata ad artisti emergenti e alla scoperta di nuovi talenti in ogni ambito musicale. Inizio concerti ore 21. Biglietti su [https://www.ticketone.it](https://www.ticketone.it/).

Fino al 19 settembre, per la stagione del Teatro dell’Opera di Roma, è di scena al Teatro Costanzi, Notre-Dame de Paris, balletto in due atti dall’omonimo romanzo di Victor Hugo. Il balletto di Roland Petit, ripreso da Luigi Bonino vede come interpreti principali: Bakhtiyar Adamzhan, Susanna Salvi, Michele Satriano. Con il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma nell’allestimento dell’Opéra National de Bordeaux e Ballet National de Marseille. Musiche di Maurice Jarre e costumi di Yves Saint Laurent. Orario spettacoli: da martedì a venerdì ore 20, sabato ore 18.30, domenica ore 16.30. Biglietti su [www.ticketone.it](http://www.ticketone.it/).

Si congeda dal suo pubblico Village Celimontana,la manifestazione di musica all’aperto a cura di Village Roma che per gli ultimi appuntamenti, porta sul palco, tra gli altri, Lino Patruno & His Blue Four (mercoledì 15 settembre), Max Paiella & the Rabbits (giovedì 16 settembre), Soulpeanuts Big band (venerdì 17 settembre), la swing band I Carosoni (sabato 18 settembre), la band Four Vegas (domenica 19 settembre). Inizio concerti ore 22. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

TEATROIl Romaeuropa Festival, prosegue la sua esplorazione del mondo scenico contemporaneo. Nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, sabato 18 e domenica 19 settembre sarà il danzatore e coreografo Israel Galvàn a infuocare la serata con Mellizo Doble, la sua reinterpretazione contemporanea del flamenco, realizzata insieme al musicista Niño de Elche. Lunedì 20 settembre, si terrà invece l’unica data italiana, in corealizzazione con Fondazione Musica per Roma, del grande musicista britannico Max Richter. Inizio spettacoli ore 21. Da venerdì 17 a domenica 19 settembre il festival si sposta al Teatro Argentina con la messa in scena di Pieces of a Woman di Kata Wéber, diretto da Kornél Mundruczó per TR Warszawa (venerdì ore 20, sabato ore 19, domenica ore 17). Infine dal 21 al 25 settembre la location del festival sarà Villa Medici – Accademia di Francia per la rassegna Le parole delle Canzoni realizzato con Treccani: cinque giorni di dialoghi tra scrittrici, scrittori, musiciste e musicisti per indagare, a partire dai testi delle canzoni, i temi del nostro presente. Tra i protagonisti: Ginevra con Francesco Pacifico che aprono la giornata di martedì 21 settembrealle ore 19e a seguire, negli altri giorni, Mahmood con Teresa Ciabatti, Fulminacci con Alice Urciuolo, Margherita Vicario con Djarah Kan, Amir Issaa con Igiaba Scego. Biglietti su [https://romaeuropa.vivaticket.it](https://romaeuropa.vivaticket.it/).

All’Auditorium Parco della Musica, per Si può fare Cavea, martedì 21 settembre (in replica il 25 settembre) i due stand-up comedians Edoardo Ferrario e Luca Ravenna presenteranno live il loroCachemire Podcast, per settimane in cima alle classifiche dei podcast più ascoltati su Spotify e con centinaia di migliaia di visualizzazioni per puntata su YouTube. Biglietti su [https://www.ticketone.it](https://www.ticketone.it/)

Al Teatro India prosegue fino al 23 settembre lo spettacolo Tutto brucia dei Motus (Daniela Nicolò e Enrico Casagrande) con Silvia Calderoni e Stefania Tansini e R.Y.F. (Francesca Morello), ispirato a Le Troiane di Euripide nella riscrittura di Jean-Paul Sartre. Orario: da martedì a domenica ore 20. Biglietti su [https://teatrodiroma.vivaticket.it](https://teatrodiroma.vivaticket.it/).

INCROCI ARTISTICIDal 17 al 26 settembre, nell’isola pedonale di Largo Spartaco nel quartiere Quadraro, al via la XXI edizione di Attraversamenti multipli, il festival multidisciplinare dedicato alle arti performative contemporanee, a cura di Margine Operativo. Questa edizione è accompagnata dal tema/slogan everything is connected – tutto è connesso e mette al centro la relazione e la partecipazione. In questa prospettiva di interconnessione tra azione artistica/spettatori/paesaggi urbani, il programma presenta progetti artistici che ruotano intorno alla relazione con il pubblico, performance site specific, spettacoli di teatro, danza e musica, installazioni, laboratori, presentazione di libri. Tra gli eventi proposti, venerdì 17 settembre alle ore 21 l’Asta al buio con Antonio Rezza. A seguire, alle ore 22.30, in prima nazionale, lo spettacolo di danza Mash-Updel performer Carlo Massari. Sabato 18 settembrealle ore 18 lo spettacolo di circo contemporaneo, per bambini e adulti, Happiness di e con Alice Gaia Roma e Damiano Fumagalli. Alle ore 21 concerto La parola è la mia arma di Militant A (Assalti Frontali) insieme ad Alessandro Pieravanti (Muro Del Canto). Domenica 19 settembre alle ore 17.30 spettacolo di circo contemporaneo, per bambini e adulti, Swing di e con Mauricio Villarroel. Alle ore 21 spettacolo teatrale In Exitu, con l’interpretazione e la regia di Roberto Latini.

Prosegue fino al 13 ottobre la manifestazione Spontaneamente. Celebrare la natura selvatica in città, a cura dell’Associazione culturale Stalker. In programma venerdì 17 settembre alle ore 17.30, presso il Parco delle Energie (via di Portonaccio, 230) la conferenza Cento anni di Joseph Beuys: Arte, Capitale e Rivoluzione di Philip Ursprung, docente dell’ETH Zurich, in collaborazione con Istituto Svizzero di Roma. Sabato 18 settembre alle ore 16.30, presso il locale Al Biondo Tevere (via Ostiense, 178) presentazione del libro Il dio sensibile (Neri Pozza, 2021) con l’autore Emanuele Dattilo.

CINEMAFino al 25 settembretorna, per la IV edizione, il Pigneto Film Festival a cura di PrenestePop srl. Un festival che vuole raccontare, attraverso uno sguardo internazionale, una Roma inusuale, combattuta tra l’eterna bellezza del centro storico e la frenesia della quotidianità della vita in periferia. Anche per questa edizione, 5 giovani filmaker internazionali sono stati chiamati per immaginare e realizzare un prodotto audiovisivo sul Pigneto, quartiere tra più piccoli, alternativi e multiculturali d’Italia. Il programma del festival, che si snoda in diverse location (Nuovo Cinema Aquila – Libreria Marini – Largo Venue – Cinema Avorio – Nero Gallery – Necci – Fortezza Est) si articola in proiezioni di cortometraggi, anteprime cinematografiche, incontri con autori, tour urbani, mostre d’arte contemporanea. In apertura, domenica 19 settembrealle ore 21, l’anteprima del cortometraggio Un unico settore un unico futuro dell’Associazione di promozione sociale Bauli In Piazza. A seguire, dalle ore 22, proiezione di diversi cortometraggi. Per la serata The winner is, martedì 21 settembredalle ore 21 al Nuovo Cinema Aquila, saranno presenti i direttori artistici di alcuni dei più importanti festival italiani di cinema e verranno proiettati i cortometraggi vincitori delle passate edizioni insieme a momenti di confronto e riflessione con gli organizzatori dei rispettivi festival. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito con prenotazione obbligatoria su [https://www.prenotaunposto.it/pignetofilmfestival](https://www.prenotaunposto.it/pignetofilmfestival/).

Fino al 26 settembre continuano gli Screenings, proiezioni dislocate in vari luoghi della città, anteprima dell’ottava edizione di Live Cinema Festival, la manifestazione di Flyer srl dedicata ai linguaggi artistici digitali più innovativi che si terrà dal 23 al 26 settembre nello Spazio Field di Palazzo Brancaccio. Nelle quattro location dell’Acquario Romano in piazza Manfredo Fanti, del foyer dell’Auditorium Parco della Musica, di CityLab 971 in via Salaria 971 e del Fusolab in viale della Bella Villa 94, si potranno seguire le proiezioni di speciali anteprime con opere, tra gli altri, di Ipologica + FLxER, Nikita Diakur, Sandra Real.

Alla Casa del Cinema a Villa Borghese dal 16 al 18 settembre al via la rassegna Silvano Agosti o dell’utopia possibile nella macchina cinema in collaborazione di Cinecittà S.p.A., tre giorni di proiezioni ed incontri alla scoperta del cinema del regista bresciano che sarà protagonista di due incontri con il pubblico. In programma giovedì 16 settembre N.P. Il segreto (ore 16) e Nel più alto dei cieli (ore 18) e a seguire l’incontro con il regista. Si continua venerdì 17 settembre con Quartiere (ore 16) e Uova di garofano (ore 18) e sabato 18 settembre con L’uomo proiettile (ore 16) e La seconda ombra (ore 18) che verranno chiusi dall’incontro con il regista. Giunge intanto a conclusione la stagione gratuita all’aperto di Caleidoscopio che come ultimiappuntamenti propone Il Decameron di Pier Paolo Pasolini (giovedì 16 settembre), la serata dedicata alla 4^ edizione del Vertical Movie Festival, primo festival internazionale dell’audiovisivo verticale (venerdì 17 settembre) e quella dal titolo Ciao Maschio – Oltre l’uomo filmico, realizzata in collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nell’ambito della mostra Ciao Maschio. Volto potere e identità dell’uomo contemporaneo (Galleria d’Arte Moderna). In programma incontri e le proiezioni di Orgonauti, evviva! di Alberto Grifi e Vogliamo i colonnelli di Mario Monicelli (sabato 18 settembre). Infine, chiusura del Teatro all’aperto domenica 19 settembre con il film Roberto Bolle. L’arte della Danza di Francesca Pedroni. Inizio serate ore 21. Ingresso libero con prenotazione in portineria da 90 minuti prima dell’inizio della serata (fino all’esaurimento dei posti disponibili).

Fino al 15 ottobre Casa delle Letterature ospita la mostra fotografica gratuita Roma Senza. Attraverso 20 scatti in bianco e nero il fotografo Alessandro Di Meo restituisce le sensazioni e le emozioni vissute al tempo del lockdown e la città si mostra nuda e splendida nella sua monumentalità originaria.

Al Palazzo delle Esposizioni prosegue fino al 27 febbraio 2022 la mostra Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno Munari, organizzata dall’Azienda Speciale Palaexpo e ideata dal Museo Tattile Statale Omero di Ancona, in collaborazione con la Fondazione Chiaravalle Montessori e l’Associazione Bruno Munari,per conoscere meglio due tra i più illustri protagonisti della cultura italiana contemporanea, riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo e presentati per la prima volta insieme in un’esposizione. Ingresso gratuito dal martedì alla domenica ore 11-20, chiuso lunedì.

Al Mattatoio, nel Padiglione 9A, prosegue fino al 23 settembre, la mostra fotografica Parallel Lines di Luigi Filetici. L’esposizione prende spunto dal verbale d’Intesa firmato da Roma Capitale, FS Sistemi Urbani e Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che ha come obiettivo lo sviluppo del sistema metro-ferroviario e la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie dismesse della Capitale. Una serie di fotografie e video narrano, in una visione d’insieme, le architetture contemporanee e quelle del passato; dall’area della stazione Tiburtina a quella di Tuscolana, dalla stazione Trastevere a Ostiense, da nord a sud come una sorta di scansione dello stato di fatto di spazi che, dopo la trasformazione, non saranno più visibili. Ingresso gratuito da martedì a domenica ore 11-20.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnalano la mostra ad ingresso gratuito Roma, l’Eternità nel Futuro, da pochi giorni aperta al pubblico e in corso fino al 31 ottobre nelle sale terrene di Palazzo Caffarelli ai Musei Capitolini, che presenta circa 100 progetti di rigenerazione urbana per rispondere all’esigenza di cambiamento, innovazione e rigenerazione della città, inun percorso espositivo quasi completamente digitale. Per il ciclo Archeologia in Comune mercoledì 15 settembre alle ore 14.30, a cura di Stefania Pergol, viene proposta una visita al Teatro di Marcello, monumento simbolo della Roma imperiale ai piedi del Campidoglio (max 15 persone). Sabato 18 settembre dalle ore 11 alle 12 in programma la visita guidata gratuita (max 15 persone) alla Chiesa di Sant’Urbano alla Caffarella, a cura di Ersilia Maria Loreti; nell’ambito del progetto G20 Green Garden 2021. Infine, lunedì 20 settembre alle ore 18, nell’ambito della mostra “Roma. Nascita di una capitale 1870 -1915”, presentazione del libro Giuseppe Primoli, abbastanza straniero per visitare Roma, abbastanza romano per capirla. Memorie di Roma (1871-1879), una scelta di brani dedicati a Roma dalle memorie del conte Primoli. Per l’occasione la mostra è eccezionalmente aperta (ore 10-19) e accompagnata da tre visite guidate gratuite per il pubblico, previo acquisto del biglietto Museo, alle ore 11, 12 e 16.

Per partecipare alle mostre e alle visite guidate in presenzaè obbligatoria la prenotazione al contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Il MACRO è tra le sedici istituzioni in tutto il mondo a ospitare, da mezzogiorno del 21 settembre a mezzogiorno del 22 settembre, la 24 ore del film MARX dell’artista Olaf Nicolai, che attraverserà in questo modo tutti i fusi orari. L’opera è un ritratto del monumento a Karl Marx eretto nel 1971 in quella che allora era Karl Marx City (oggi Chemnitz) e interpreta questa icona politica come un paesaggio che si trasforma con lo scorrere della luce.

Ultimi giorni per Enstasi, il progetto monografico dedicato a Franca Sacchi, in corso fino al 19 settembre nella sala per l’ascolto di MUSICA DA CAMERA. Continuano invece fino al 22 settembre le proiezioni di Le Cinéma Club per la mostra Daybed della designer Julie Peeters, e proseguono le mostre dedicate a Tony Cokes, Friedl Kubelka vöm Groller, Mario Diacono. Ingresso gratuito.

Dal 16 al 30 settembre nella Sala Santa Rita l’artista Letizia Scarpello propone, in più episodi; la performance Spring Cleaning. Oggetto di indagine e riflessione sono le pulizie di primavera, tra storia e concretezza, nonché simbologia antica ma anche contemporanea. L’artista richiama l’usanza ebraica di pulire la casa in corrispondenza della Pesach, la Pasqua ebraica appunto, e varie tradizioni regionali, nelle quali la pulizia primaverile è associata dai cristiani al sacramento della Confessione. L’azione artistica conferisce al gesto nuove suggestioni: in epoca di pandemia, l’atto e, prima ancora, il desiderio di pulire l’ambiente diventano mezzi per ricercare equilibrio, luce e armonia, aprendo mente e cuore al nuovo, nel tentativo di spazzare via i pensieri drammatici e accogliere inattese o dimenticate gioie.

Ingresso libero, dal martedì alla domenica dalle 18 alle 21. L’azione performativa è prevista dalle 18 alle 19 e dalle 20 alle 21. Dalle 19 alle 20 l’artista dialogherà con il pubblico.

Al Teatro Tor Bella Monaca per i più piccini sabato 18 settembre alle ore 17.30in programma laproiezione gratuita del film d’animazione La Regina delle Nevi: la Terra degli Specchi di Robert Lence.

ATTIVITA’ DELLE BIBLIOTECHE

Lunedì 20 settembre alle ore 18,la Biblioteca Valle Aurelia presenta il libro fotograficoPiccola Russia, di Andrea Alessandrini (Witty Books, 2021)che testimonia le trasformazioni del tessuto urbano e sociale del quartiere romano di Valle Aurelia. Interviene l’autore. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

