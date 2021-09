(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 Campidoglio, da oggi al via al Mattatoio la mostra fotografica “Parallel Lines” sulle aree ferroviarie della città

Roma, 6 settembre 2021- È stata inaugurata oggi la mostra fotografica “Parallel Lines” di Luigi Filetici, alla presenza di Lorenza Fruci, Assessora alla Crescita culturale di Roma Capitale, Luca Montuori, Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani, e Clara Tosi Pamphili, Vicepresidente Azienda Speciale Palaexpo.

La mostra, organizzata dal Gruppo FS Italiane in collaborazione con Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, ha lo scopo di accompagnare il visitatore lungo un tracciato che attraversa luoghi della storia, densità e intensità diverse, in cui si distribuiscono ampi spazi incompleti, chiusi e visibili solo dall’interno dello scompartimento del treno, luoghi che costituiscono un sistema continuo che attraversa il corpo della città senza divenirne parte.

Il lavoro prende spunto dal Verbale d’Intesa firmato da Roma Capitale, FS Sistemi Urbani e Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS Italiane, che ha come obiettivo lo sviluppo del sistema metro-ferroviario e la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie dismesse della Capitale.

La mostra fotografica sarà allestita dal 6 al 23 settembre 2021 presso il Padiglione 9A del complesso architettonico del Mattatoio, in Piazza Orazio Giustiniani 4, a Roma, e potrà essere visitata gratuitamente tutti i giorni dalle 11:00 alle 20:00, con le seguenti eccezioni:

lunedì 6 settembredalle 16:00 alle 20:00;

lunedì 13 settembre;

lunedì 20 settembre.

Il programma del Mattatoio è promosso da ROMA Culture e fa parte dell’Estate Romana 2021.



