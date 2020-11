(AGENPARL) – gio 19 novembre 2020 Campidoglio, da Giunta ok a progetti nuove preferenziali e protezione esistenti

Raggi: “Prosegue piano realizzazione nuove nuove corsie per il tpl”

Roma, 19 novembre 2020 – Continua la pianificazione di nuove preferenziali e messa in protezione delle corsie esistenti per aumentare la frequenza dei bus in città. La Giunta capitolina ha approvato progetti, dal valore di oltre 1 milione di euro, per l’istituzione di nuove corsie per il trasporto pubblico locale e taxi in piazza della Rovere, via Gioberti e via Delle Terme di Caracalla e la protezione di quelle esistenti in via Napoleone III – via Principe Eugenio, via Turati, piazza di Cinecittà e Corso Trieste.

“Con l’istituzione di nuove preferenziali miglioriamo il servizio di trasporto pubblico, riducendo i tempi di attesa e aumentando la sicurezza per i passeggeri. Queste opere fanno parte di un piano complessivo di interventi per dotare la città di nuove corsie riservate esclusivamente ai mezzi pubblici”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi .

“Il nostro obiettivo è migliorare i collegamenti e ridurre il traffico privato. Stiamo ampliando la rete di corsie riservate al tpl e ai taxi per ridurre i tempi di percorrenza degli autobus, a vantaggio degli utenti che scelgono di lasciare a casa l’auto privata”, prosegue l’assessore alla Città in Movimento Pietro Calabrese .

