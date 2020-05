CAMPIDOGLIO, CITTADINI PROMUOVONO A PIENI VOTI SMART WORKING, MOBILITà SOSTENIBILE E ACCESSO CONTINGENTATO ALLE AREE VERDI

(AGENPARL) – lun 04 maggio 2020 Le misure per la progressiva riapertura

28 aprile/3 maggio 2020

I numeri del sondaggio

Metodo di somministrazione: sondaggio online

Periodo: dal 28 aprile al 4 maggio 2020

(il sondaggio resterà aperto fino al 9 maggio)

49 64 Interviste totali: 928

(98 da comuni vicini a Roma, di cui 60 pendolari

35 e 38 che occasionalmente

99 54 31 frequentano Roma)

43 51 Aspetti oggetto di indagine:

Smart working / digitalizzazione servizi

Ora di punta / Mobilità

49 Trasporto pubblico locale

Libertà di circolazione / Controlli

Luoghi di cultura al chiuso e all’aperto

Ristorazione

Fonte ACOS

Caratteristiche anagrafiche del campione

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

genere 37% 61% 2%

età 6% 24% 58% 10% 2%

Uomo Donna NR

15 – 29 30 – 44 45 – 64 Oltre 64 NR

Base: 928

Sarebbe favorevole al mantenimento dello smart

working per le attività che lo consentono?

1% Sì, sia per contenere il contagio sia a lungo

5% termine (impatto positivo su traffico e ambiente)

15%

Sì, limitatamente al periodo di contenimento del

contagio

No, sono contrario

79%

Non saprei

Base: 928

Sarebbe favorevole alla diversificazione degli orari di

inizio e fine delle attività scolastiche, universitarie,

lavorative e produttive, per alleggerire gli effetti delle

ore di punta sul TPL e sul traffico?

2% Sì, sarei favorevole

10%

Sì, ma solo se l’adesione alle fasce orarie

diversificate fosse su base volontaria per i

lavoratori

53% No, sono contrario

35%

Non saprei

Base: 928

Sarebbe favorevole a una maggiore digitalizzazione dei

servizi al pubblico per evitare le code negli uffici e/o

gestire le code tramite appuntamento?

2%

4% Sì

No

94%

Non saprei

Base: 928

Nella fase di riapertura, ritiene opportuno mantenere

delle limitazioni alla libertà personale a scopo

precauzionale?

1% Sì, ritengo che sia necessario limitare l’uscita

delle persone agli spostamenti indispensabili

5%

14% No, ritengo che sia sufficiente vietare gli

36% assembramenti e i comportamenti a rischio

No, è sufficiente fare appello al senso di

responsabilità, ripristinando la libertà personale

No, la libertà personale va immediatamente

44% ripristinata

Non saprei

Base: 928

Nella fase di riapertura, per limitare il rischio contagio,

quali delle seguenti politiche della mobilità riterrebbe

più opportune?

Mezzi pubblici solo per chi non ha alternative,

incentivando bici/moto/auto

Disincentivare i mezzi privati

Disincentivare i mezzi pubblici

Incentivare la mobilità sharing

Ampliare le aree pedonali

Estendere le piste ciclabili

Disattivare le zone a traffico limitato, aprendole al solo

transito

Disattivare le zone a traffico limitato, aprendole al

transito e al parcheggio

Non saprei

Base: 928, risposte multiple (1.796 risposte)

Quali delle seguenti precauzioni secondo il suo parere

sarebbero necessarie per limitare il rischio contagio sui

Obbligo di mascherine e guanti

Obbligo di distanziamento sociale (numero massimo di

viaggiatori in base alla dimensione dei mezzi)

Rigida separazione dei flussi in entrata e in uscita

Sistemi di rilevazione delle presenze e relativa

informazione nelle stazioni e sui mezzi

Sanificazione obbligatoria dei mezzi e delle stazioni

Presenza sistematica di forze dell’ordine a bordo per

controllare il rispetto delle misure

Presenza frequente di forze dell’ordine a bordo per

controllare il rispetto delle misure

Altro

Altro: più mezzi (7); più corse (5); nulla (5); personale Atac, non forze dell’ordine (2); aerazione mezzi (2); puntualità (2);

tamponi; più coraggio; telecamere; dispenser gel; revisione frequenze; più bus elettrici; smart working; termoscanner

Base: 928, risposte multiple (3.083 risposte)

Sarebbe favorevole a mantenere fino a fine emergenza

i controlli in città da parte delle forze dell’ordine per

garantire il rispetto delle misure di precauzione?

5% Sì

23%

No

72%

Non saprei

Base: 928

Sarebbe favorevole alla riapertura dei parchi e delle

aree verdi?

2% 0% Sì, sono favorevole

Sì, sono favorevole con divieto di assembramenti

27%

32%

Sì, sono favorevole con accessi contingentati,

divieto di assembramenti e sorveglianza

No, sono contrario

39%

Non saprei

Base: 928

Quali delle seguenti misure riterrebbe necessarie per

la frequentazione dei parchi e delle aree verdi

limitando il rischio contagio?

Ingressi contingentati

Divieto di assembramento

Attivazione di percorsi obbligatori

App di accesso obbligatoria per visualizzare la

distribuzione dei visitatori nel parco

Presenza di forze dell’ordine per controllare il rispetto

delle misure

Nessuna di queste misure, è necessario riaprire tutto

Nessuna di queste misure, non bisogna riaprire

Altro

Altro: la natura aiuta a stare bene (1); guanti/mascherine (1); addetti, non forse dell’ordine (1); anche gruppi, se distanze

e protezioni (1); contatore di presenze (1); igienizzazione arredi (1); personale all’ingresso/informazioni regole (1)

Base: 928, risposte multiple (1.715 risposte)

Secondo il suo parere, quali di queste misure

sarebbero sufficienti per fruire in sicurezza di musei,

esposizioni, biblioteche?

Accesso contingentato

Accesso su prenotazione

Divieto di gruppi

Allestimenti che favoriscono il distanziamento

Ampliare le possibilità di fruizione gratuita online

Ampliare le possibilità di fruizione online, anche a

pagamento

Nessuna di queste misure, è necessario riaprire tutto

Nessuna di queste misure, non bisogna riaprire

Altro

Altro: guanti/mascherine (4); controlli nelle sale (2); basta il buonsenso; sanificazione sistemi aerazione; gruppi sì, con

regole; famiglie fino a 4 persone; più fruizione virtuale; percorso obbligato; regole per biblioteche come le scuole

Base: 928, risposte multiple (2.209 risposte)

Secondo il suo parere, quali di queste misure

sarebbero sufficienti per fruire in sicurezza di teatri,

cinema, concerti?

Accesso contingentato

Accesso su prenotazione

Divieto di gruppi

Obbligo di distanziamento

Ampliare le possibilità di fruizione gratuita online

Ampliare le possibilità di fruizione online, anche a

pagamento

Nessuna di queste misure, è necessario riaprire tutto

Nessuna di queste misure, non bisogna riaprire

Altro

Altro: guanti/mascherine (6); all’aperto (2); meglio aspettare e lasciare la normalità (2); gruppi regolamentati; sostegno

economico teatri/cinema

Base: 928, risposte multiple (2.060 risposte)

Quali delle seguenti misure riterrebbe necessarie per

la frequentazione in sicurezza delle aree archeologiche

all’aperto?

Ingressi contingentati

Divieto di assembramento

Divieto di gruppi

Attivazione di percorsi obbligatori

App di accesso obbligatoria per visualizzare la

distribuzione dei visitatori nell’area

Presenza di forze dell’ordine per controllare il rispetto

delle misure

Nessuna di queste misure, è necessario riaprire tutto

Nessuna di queste misure, non bisogna riaprire

Altro

Altro: guanti/mascherine (3); addetti formati, non forze dell’ordine (3); sì gruppi familiari (2); sì gruppi/distanziamento;

obbligo prenotazione; informativa su regole emergenza; telecamere e contapersone; accesso libero (spazi aperti)

Base: 928, risposte multiple (2.422 risposte)

Al fine di ridurre i rischi di contagio nei bar e negli

esercizi di ristorazione, sarebbe favorevole – nei limiti

del possibile – ad estendere a tutti gli esercizi di

ristorazione che ne facessero richiesta la concessione

d’uso del suolo pubblico gratuita per allestire tavolini

all’aperto?

3% Sì, anche se questo comporta una riduzione delle

aree di parcheggio o del marciapiede

9%

Sì, solo se questo non comporta una riduzione

delle aree di parcheggio o del marciapiede

52% No

36%

Non saprei

Base: 928

