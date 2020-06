(AGENPARL) – sab 20 giugno 2020 Campidoglio, al via progetto per nuova segnaletica luminosa e controllo automatico dei transiti notturni sulla Tangenziale est

Roma, 20 giugno 2020 – Al via il progetto per nuova segnaletica luminosa e un sistema di controllo automatico dei transiti sulla Tangenziale Est nella fascia oraria notturna. La Giunta ha approvato il piano che permetterà di installare nuovi pannelli luminosi e varchi elettronici in prossimità delle uscite obbligatorie della Tangenziale nei tratti in cui vige il divieto di transito dalle 23.00 alle 6.00. Per la realizzazione degli impianti è stato stanziato circa un milione di euro nell’annualità 2020 del Bilancio di previsione 2020- 2022.

“ Grazie al nuovo sistema autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture potremo garantire il pieno controllo del divieto di transito istituito per abbattere l’inquinamento acustico nelle ore notturne. In tal modo saranno quindi rese definitive le regole prorogate dal 1994 tramite ordinanza sindacale. Ricordo che nelle stesse ore sui tratti della Tangenziale in cui vige il divieto è autorizzata la circolazione dei mezzi d’emergenza”, dichiara l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese .

“ Un intervento fondamentale per limitare il transito dei veicoli e ridurre l’inquinamento acustico in un quadrante di Roma densamente abitato”, aggiunge il presidente della Commissione Mobilità, Enrico Stefàno .

Questi i tratti dove è istituito attualmente il divieto di transito notturno e dove sarà installato il nuovo sistema:

– sulla “sopraelevata”, nelle carreggiate di scorrimento comprese tra v iale Castrense altezza via Nola

– Circonvallazione Tiburtina, altezza Largo Settimio Passamonti

– via Prenestina, altezza via Bartolomeo Colleoni

– Circonvallazione Salaria, tra via delle Valli e via Nomentana

