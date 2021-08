(AGENPARL) – mar 31 agosto 2021 CAMPANILE DEL DUOMO, PROSEGUE LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI. SOPRALLUOGO DEI TECNICI CON GRU E PIATTAFORMA

Ferrara, 31 ago – Prosegue la progettazione dei lavori post sisma al campanile della Cattedrale di Ferrara. A realizzarla è un architetto ferrarese, Benedetta Caglioti, e una società del Veronese, la Sm Ingegneria Srl di Sommacampagna.

L’affidamento dell’incarico – di circa 100mila euro – è stato curato nei mesi scorsi dal Comune di Ferrara, che è stazione appaltante degli interventi sul Duomo in base a una specifica convenzione con l’attuale Ministero della Cultura, convenzione risalente al 2019. In questi giorni, anche con l’ausilio di tecnici comunali, sono in corso i rilievi per verificare lo stato di ancoraggio degli elementi in pietra alle pareti del campanile. Per constatarne le condizioni si raccoglie anche documentazione fotografica, utilizzando una gru con piattaforma aerea che conduce gli addetti per l’intera altezza della torre.

La verifica è un processo preliminare necessario alla progettazione esecutiva dei prossimi interventi. È stata notata, in particolare nei piani alti – fanno sapere i tecnici – la presenza di elementi metallici inseriti negli anni Venti che, ossidandosi, hanno provocato alcune rotture e distacchi, in varie parti della struttura. La prosecuzione delle operazioni di verifica consentirà di chiudere correttamente la progettazione.

