Campagna vaccinale, oltre alle sedute al Centro Anziani, il 1° e l’8 settembre a San Giovanni

Teatino arriva il Team Mobile della Difesa

In piazza Municipio verranno somministrate dosi con accesso libero, senza prenotazione

Oltre alle sedute vaccinali già programmate nel Centro Anziani di Via Garibaldi, il 1° e l’8

settembre a San Giovanni Teatino sarà a disposizione un Team Mobile della Difesa, per

effettuare i vaccini senza prenotazione.

Nel corso della riunione tenuta ieri, 25 agosto, dal Sindaco Luciano Marinucci con la Prefettura e

con la Asl, si è deciso di potenziare la campagna vaccinale in vista di settembre, con l’obiettivo,

fissato dal Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19 Generale Figliuolo, di

raggiungere l’80 per cento di popolazione immunizzata.

A San Giovanni Teatino, quindi, accelera la campagna vaccinale dopo la pausa di Ferragosto. Il 31

agosto e il 6 settembre, nel Centro Anziani, sono in programma delle sedute di richiamo. Nella

mattinata del 1° settembre, dalle ore 9 alle ore 13, in piazza Municipio, sarà a disposizione una

postazione mobile dell’Esercito per effettuare vaccini senza prenotazione. Il Team Mobile della

Difesa tornerà a San Giovanni Teatino, sempre in Piazza Municipio, l’8 settembre, questa

volta di mattina (ore 9 – 13) e di pomeriggio (ore 14.30 – 17.30). Si andrà avanti fino

all’esaurimento delle dosi disponibili. La vaccinazione è aperta a tutti gli aventi diritto, anche ai non

residenti.

Attualmente a San Giovanni Teatino si registrano 14 positivi e 10 casi in quarantena, dai 6 ai 53

anni di età. L’appello del Sindaco e dell’Amministrazione comunale, quindi, è quello di approfittare

di queste date straordinarie per sottoporsi a vaccino e raggiungere così la più ampia percentuale

possibile di popolazione immunizzata.

San Giovanni Teatino, 26 agosto 2021

