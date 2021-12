(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 Bureau de presse

Aosta, lunedì 6 dicembre 2021

Campagna vaccinale anti Covid-19 e situazione epidemiologica in Valle d’Aosta: conferenza stampa giovedì 9 dicembre, alle ore 11

L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali e l’Azienda USL della Valle d’Aosta comunicano che, giovedì 9 dicembre 2021, alle ore 11, nella Sala Maria Ida Viglino, al piano terra del Palazzo regionale, ad Aosta, si terrà una conferenza stampa per l’aggiornamento dei dati riguardanti la campagna vaccinale anti Covid-19 e per fare il punto sulla situazione epidemiologica in Valle d’Aosta.

Interverranno l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Roberto Alessandro Barmasse e, per l’Azienda USL della Valle d’Aosta, il Direttore generale Massimo Uberti e il direttore sanitario Guido Giardini.

