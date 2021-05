(AGENPARL) – GARLENDA (SV), dom 30 maggio 2021

Da oggi le persone con età compresa tra i 40 e i 44 anni possono prenotarsi per la vaccinazione con queste modalità:

– Sito Internet: https://prenotovaccino.regione.liguria.it (attivo 24h)

– Telefonica: 800 938 818 (numero verde attivo 8:00/18:00)

– Tramite la Farmacia Pincin dr Antonio di Garlenda (preferibilmente di persona)

– CUP ASL/Ospedaliero

E’ necessario il codice fiscale e il tesserino sanitario in corso di validità.

È possibile prenotare per un proprio famigliare o amico: è sufficiente avere codice fiscale e tessera sanitaria di chi si deve vaccinare.

I residenti con difficoltà di spostamento, segnalandolo in Comune, potranno essere accompagnati alla vaccinazione con servizio offerto dall’Ente.

Le persone allettate devono comunicarlo al proprio medico curante, per loro ASL predisporrà una diversa modalità di vaccinazione a domicilio.

Il centro di riferimento per il Comprensorio Ingauno è la tensostruttura di Campolau in zona Vadino ad Albenga, per completare la prenotazione è necessario avere domicilio sanitario in ASL 2.