(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 Campagna Amica –Coldiretti: la festa dell’economia circolare al mercato coperto a Cosenza

ha riscontrato interesse ed entusiasmo di bambini e adulti

Si è svolta al Mercato Coperto di Campagna Amica Piazza Matteotti di Cosenza la grande festa

dell’Economia Circolare. Sono stati organizzati giochi e laboratori didattici di economia circolare

con i bambini delle scuole primarie di Cosenza: ICS I Zumpini Via R. Misasi e di Via Roma e E.

Tavolaro, di cui si ringraziano i rispettivi dirigenti Marietta Iusi e Massimo Ciglio, con il corpo

docenti che si sono dimostrati disponibili e hanno apprezzato l’iniziativa, nonché le famiglie che

hanno condiviso anche loro il progetto. “Abbiamo riscontrato un grande interesse da parte dei

bambini che hanno toccato con mano questo modello di produzione e consumo – afferma Mario

Ambrogio responsabile regionale di Campagna Amica Coldiretti – che punta ad allungare il ciclo di

vita dei prodotti riducendo al minimo i rifiuti, in ottica di riutilizzo. È condivisione,

ricondizionamento e riciclo dei materiali. È un tipo di economia che favorisce la riconversione delle

attività produttive verso un modello che mantenga il più a lungo possibile il valore dei prodotti, dei

materiali e delle risorse e che riduce al minimo la produzione di rifiuti. Ed è proprio guardando al

futuro e quindi coinvolgendo i bambini che dobbiamo e possiamo cambiare le nostre azioni per

porre rimedio all’inquinamento ambientale”. Questo “Circular Tour” che vede impegnati Coldiretti

ed Eni continuerà con altri appuntamenti in un viaggio a tappe tra laboratori, contenuti multimediali

e attività esperienziali per far conoscere sempre di più, i principi dell’economia circolare e le nuove

tecnologie che trasformano gli scarti organici in nuova energia. IlTour via via, vedrà impegnate le

fattorie didattiche a raccontare e spiegare ai bambini il tema dell’economia circolare attraverso

alcuni degli argomenti, come il riciclo e il non spreco, che Campagna Amica porta avanti da anni

anche all’interno delle scuole con il progetto legato all’educazione alimentare che promuove stili di

vita consapevoli e corretti. All’interno dei mercati saranno allestiti spazi didattici per grandi e

piccini come postazioni di compostaggio o dove differenziare l’olio usato in cucina per evitare i

rischi per l’ambiente connessi a le cattive pratiche che spesso vengono applicate in tema di rifiuti. E’

un grande gioco di squadra con Donne Impresa Calabria, la fattoria Didattica Anima Agricola di

Rende (CS) e la Cooperativa Sociale Felice da Matti di Roccella Jonica. Molto gradita la

distribuzione di una succulenta merenda a Kmzero e di gadget sulla sostenibilità.

