(AGENPARL) – gio 29 luglio 2021 CAMICI DAMA – CREMONA, DEGLI ANGELI (M5S): “UN’OMBRA SULL’ONORE DELLA LOMBARDIA. DIMISSIONI DI FONTANA”

Segue la dichiarazione di Marco Degli Angeli (M5S Lombardia).

“Quanto emerge dalla chiusura delle indagini sui famigerati camici è gravissimo. L’ipotesi di reato frode in pubbliche forniture per Attilio Fontana, per l’ex Dg di Aria Filippo Bongiovanni, per la dirigente Carmen Schweigl e il vicesegretario Pier Attilio Superti è un’ombra che aleggia sull’onorabilità della nostra regione. Ad essere sotto accusa è anche il funzionamento della macchina politico-tecnico-amministrativa di Regione Lombardia.

🔊 Listen to this