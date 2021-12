(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 CAMERA DI COMMERCIO, IL SINDACO DI FERRARA, ALAN FABBRI: “SULL’AUTONOMIA DELL’ENTE LA BATTAGLIA CONTINUA: FONDAMENTALE GARANTIRE LA TERRITORIALITA’, SOPRATTUTTO DELLE REALTA’ VIRTUOSE COME FERRARA”

“Continua la battaglia per l’autonomia delle Camere di Commercio che per esercitare la loro funzione nei confronti delle imprese, soprattutto in questi anni così difficili, devono essere valorizzate come enti territoriali e non accorpate secondo principi che non rispondono ad esigenze reali. In particolare per la Camera di Commercio di Ferrara, proprio in quanto realtà virtuosa e che ha assicurato nel tempo la tenuta e la crescita del tessuto economico, dobbiamo evitare la fusione con la Camera di Commercio di Ravenna, a sua volta punto di riferimento per un contesto geografico ed economico strutturalmente diverso. Nell’incontro che si è tenuto oggi, organizzato dall’assessore regionale per lo Sviluppo economico Vincenzo Colla, ho ribadito questa posizione, già sostenuta da tempo e condivisa peraltro in modo unanime e trasversale dalle forze politiche e amministrative di entrambi i territori interessati: come amministratori che vogliono garantire alle imprese punti di riferimento concreti e un reale sostegno allo sviluppo, siamo profondamente convinti della necessità di lasciare intatta, per le Camere di Commercio, una autonomia territoriale, capace di preservare e valorizzare al massimo le peculiarità e le potenzialità del tessuto aziendale ed economico di ogni singola area. A tal fine lavoreremo in tutte le sedi opportune sostenendo le proposte più idonee per arrivare all’obiettivo condiviso”. Così il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, commenta l’incontro organizzato dall’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Emilia Romagna, Vincenzo Colla.

