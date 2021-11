(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 CAMERA: PEREGO (FI), CHI SI E’ SACRIFICATO PER LA PACE SIA SEMPRE RICORDATO DA ISTITUZIONI E CITTADINI

“L’11/11/61 tredici Aviatori italiani impegnati in una missione di pace sotto l’egida ONU venivano trucidati nella Repubblica del Congo. A perpetua memoria del loro sacrificio, nel leggere i loro nomi, voglio rendere gli Onori a tutti i Caduti Italiani ricordando tra gli altri drammatici eventi, la tregedia della Meloria, la Strage di Nassirya. Il sangue italiano versato per la Pace, sia sempre ricordato dalle Istituzioni e dal Popolo italiano, perché a queste donne e questi uomini vada la nostra profonda riconoscenza”. Lo ha detto il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, intervenendo in Aula in ricordo dell’eccidio di Kindu.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this