Mercoledì 24 novembre, alle ore 12, presso la sala stampa della Camera dei Deputati il Lazio club Montecitorio 1900 organizza una conferenza stampa di presentazione del libro curato da Alberto Ciapparoni “Tifosi Laziali per sempre”.

Saranno presenti il presidente del LCM1900, on. Paolo Trancassini, numerosi parlamentari iscritti al club, Alberto Ciapparoni e alcuni autori del volume. In collegamento via Skype anche Vincenzo D’Amico, storico calciatore e bandiera della Lazio.

La conferenza verrà trasmessa in diretta streaming sul sito della Camera dei Deputati (canale Youtube della Camera)

Roma, 19 novembre 2021

