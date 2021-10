(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 CAMERA, FI ELEGGE BARELLI NUOVO CAPOGRUPPO: “GRAZIE A BERLUSCONI PER FIDUCIA CHE RICAMBIERO’ AL MASSIMO”

L’Assemblea dei Deputati di FI ha eletto all’unanimità per acclamazione nuovo capogruppo Paolo Barelli. “Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi per la fiducia in me riposta, che ricambierò al massimo delle mie possibilità. Ringrazio altresì i colleghi deputati con i quali lavorerò per rafforzare il ruolo di Forza Italia nella coalizione di centrodestra e perché incida con maggiore vigore nelle scelte di governo, nell’interesse del Paese e degli italiani”.

