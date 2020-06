CAMERA COMMERCIO NOVARA: CONGIUNTURA INDUSTRIALE – I TRIMESTRE 2020

(AGENPARL) – mar 30 giugno 2020 Indagine industria manifatturiera novarese:

nel primo trimestre 2020 diminuiscono produzione e fatturato

Apertura d’anno all’insegna del segno meno per l’industria manifatturiera novarese: tra

gennaio e marzo 2020 si riscontra una flessione del fatturato, in discesa del -4,2% rispetto

allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre la produzione registra un calo del -5,7%.

Rispetto alle altre aree piemontesi che partecipano alla 194a “Indagine congiunturale

sull’industria manifatturiera”, Novara si posiziona al quinto posto nella classifica delle

performance provinciali relative alla produzione e al quarto in quella riguardante il

fatturato, in linea con i risultati medi regionali (-5,7% produzione piemontese e -4,8% il

fatturato), che discendono dai cali registrati da tutti i territori, pur con diversa intensità.

L’indagine del I trimestre 2020 vede coinvolte nel Novarese 222 imprese, per un totale di

oltre 9.700 addetti ed un fatturato superiore ai 3,4 miliardi di euro.

«I risultati dell’indagine riflettono le difficoltà incontrate dalle imprese in apertura d’anno

a causa della crisi economica innescata dalla pandemia» commenta Maurizio Comoli,

presidente della Camera di Commercio di Novara. «Le difficoltà sono condivise da tutte le

imprese, di ogni classe dimensionale e settore, con alcune eccezioni per l’alimentare,

colpendo anche la spinta generalmente fornita dai mercati esteri.

Le previsioni future, pur risentendo di una inevitabile incertezza, ci dicono che gli

imprenditori sono alla ricerca di nuovi mercati: l’internazionalizzazione è una delle voci di

investimento per cui l’Ente camerale ha previsto contributi a fondo perduto a favore delle

imprese novaresi, per un totale delle risorse superiore ad 1,4 milioni di euro».

SETTORI

La diminuzione della produzione industriale, pari complessivamente a -5,7% nel primo

trimestre 2020, è condivisa da tutti i principali comparti di attività economica, ad eccezione

dell’alimentare, che si mantiene stabile. Appaiono, invece, in discesa le performance di

tessile-abbigliamento (-10,9%), metalmeccanico (-9,9%) e chimica-gomma-plastica

(-1,5%).

FATTURATO

Analogo il quadro dei risultati relativi al fatturato: rispetto al primo trimestre 2019 il valore

complessivo delle vendite evidenzia una flessione del -4,2%. Anche in questo caso il dato

risente dei cali evidenziati da sistema moda (-10,8%), chimica-gomma-plastica

(-5,7%), metalmeccanico (-3,6%, con le rubinetterie a -8,3%), cui si contrappone

l’incremento messo a segno dall’alimentare (+4,1%).

Lo scenario del fatturato relativo ai mercati esteri si distingue per l’eccezione del

metalmeccanico, che in questo caso evidenzia una variazione positiva del +1,5%, seguito

da alimentare, pressoché stazionario, e dagli altri comparti, tutti in discesa, con una

flessione generale del -2,6%.

NUOVI ORDINATIVI

L’analisi della domanda evidenzia un calo sia delle commesse estere, in discesa del

-8,3% rispetto all’anno precedente, sia di quelle interne, che diminuiscono del -6,5%.

Per ulteriori informazioni:

Camera di Commercio di Novara

Dal punto di vista settoriale l’unico risultato favorevole è quello messo a segno

dall’alimentare sul fronte domestico (+3,2%), mentre su quello estero il comparto sconta

un calo del -5,3%, diminuzione che colpisce tutti gli ordinativi, sia interni che esteri, di

sistema moda, metalmeccanico e chimica-gomma-plastica.

FOCUS IMPATTO COVID-19

Gli effetti causati dalla pandemia sull’attività d’impresa sono stati il tema del questionario

di approfondimento trimestrale presentato alle aziende coinvolte dall’indagine. La

prevalenza degli imprenditori ha rilevato una diminuzione, da febbraio in poi, di ordinativi

totali (segnalato dall’83,1% del campione) e fatturato (85,3%), con cali superiori al -20%

per oltre la metà degli intervistati.

A fronte dei cambiamenti intervenuti, il 90,3% dei rispondenti ha inoltre dichiarato di aver

dovuto ridurre la produzione, con effetti sulla catena di approvvigionamento, che si sono

tradotti sia in un rallentamento delle forniture (per il 53,6% del campione) che in una loro

interruzione (nel 47,8% dei casi).

Le soluzioni adottate sul fronte occupazionale hanno previsto un ricorso massiccio (75,6%)

a cassa integrazione, ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno, seguiti dal lavoro agile

(25,8%). Il 18,6% degli imprenditori non ha introdotto modifiche o avuto la necessità di

farlo per mancanza di dipendenti, mentre risulta più contenuto l’utilizzo di provvedimenti

quali riduzione dell’organico (6,5%), blocco o rinvio delle assunzioni previste (5,8%) e

mancato rinnovo dei contratti in scadenza (5,1%).

Guardando al futuro, le intenzioni espresse dagli intervistati si concentrano principalmente

sulla ricerca di nuovi clienti e mercati (60,4%) e, in misura meno intensa, su una diversa

organizzazione del lavoro (27,3%), seguita dalla creazione di nuovi prodotti e servizi

(18,5%).

Novara, 30 giugno 2020

