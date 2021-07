(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 Cambio medico: tutti le modalità di accesso online. Nell’ultima settimana oltre 1000 cittadini dell’Asl Centro hanno scelto il nuovo medico da casa

Scritto da Elena Cinelli, giovedì 1 luglio 2021

Firenze- E’attivo da tempo il servizio regionale “Scelta medico Online” sulla piattaforma Open Toscana, a cui possono accedere i anche cittadini iscritti all’anagrafe sanitaria dell’Asl Toscana Centro. La piattaforma regionale permette di accedere alle funzionalità del cambio medico attraverso più canali:

Applicazione Web, fruibile tramite portale Open Toscana su PC, tablet e smartphone al seguente link: http://servizi.toscana.it/?tema=salute, a cui si accede alla funzionalità di scelta del nuovo medico tramite tessera sanitaria attiva oppure con il sistema di identità digitale SPID.

App SmartSST della Regione Toscana, disponibile e scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet.

Totem PuntoSI disponibili nel territorio con tessera sanitaria attivata.

L’elenco dei PuntoSi dell’Asl Toscana Centro è consultabile [qui](https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/607-servizi-vari/12723-punti-si.)

Nell’ultima settimana la modalità di cambio medico online è stata scelta in totale da 1013 cittadini residenti nei territori dell’Asl Toscana centro, di cui 666 in zona fiorentina, 171 in zona pistoiese, 158 in zona pratese e infine 18 in ambito empolese.

“La modalità online permette di agevolare il cittadino nella scelta del servizio comodamente da casa, evitando di recarsi agli sportelli e semplificando le procedure di accesso- sottolinea il dottor Leonardo Pasquini, direttore CUP e URP Ausl Toscana Centro.”

L’azienda sanitaria ricorda che è possibile inoltre effettuare la scelta del nuovo medico o pediatra di famiglia anche tramite email all’indirizzo dedicato inviando l’apposito [Modulo cambio medico di famiglia](https://uslcentro.toscana.it/images/Modulistica/Medico_e_Pediatra_di_famiglia/TPX_5093_scelta_cambio_medico_edit.pdf) con allegato la copia di un documento di identità valido.

Di seguito gli indirizzi di posta elettronica suddivisi secondo la zona di appartenenza:

