(AGENPARL) – dom 08 agosto 2021 Los ciudadanos italianos y los amigos de Italia estan invitados a participar al Acto de Reconocimiento para el Excmo. Sr. Andrea Canepari, Embajador de Italia organizado por la Cámara de Comercio Dominico Italiana 10 de agosto a las 10 a.m. a través del link: [https://youtu.be/myjUD5vmC1U](https://esteri.us20.list-manage.com/track/click?u=037118bd6175c04b6696cdfe7&id=f36f4f887a&e=0a08d43594) En dicha ocasión, contaremos con la participación del Canciller Roberto Álvarez, el Magistrado Presidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara, la Ministra de Cultura Carmen Heredia, el Presidente de la Camara de Diputados Alfredo Pacheco, el Arzobispo Francisco Ozoria, como otras importantes personalidades del Gobierno dominicano, del mundo económico y cultural de la Republica Dominicana.

El mismo 10 de agosto, en el acto antes mencionado, serán desveladas las imágenes de los diseños ganadores de la nueva Embajada, Oficinas Consulares y Residencia del Embajador de Italia, las cuales serán construidas en el terreno donado por el Sr. Angiolino Vicini Trabucco al Gobierno Italiano, y las cuales llevarán con honor su nombre. Este proyecto es solo el primer boceto y no definitivo. La nueva Embajada estará construida basándose en las tecnologías más innovativas en cuanto a la energía renovable y a la mitigación de los riesgos, promoviendo el uso de materiales italianos y contando con la colaboración de universidades italianas y dominicanas para llevar a cabo nuevas tecnologías de la construcción.

Gli italiani in Repubblica Dominicana e gli amici dell’Italia sono invitati a partecipare all’Atto di Riconoscimento per S.E. Andrea Canepari, Ambasciatore d’ Italia organizzato dalla Camera di Commercio Italo Dominicana il 10 agosto alle ore 10, attraverso il link: [https://youtu](https://esteri.us20.list-manage.com/track/click?u=037118bd6175c04b6696cdfe7&id=93d6a8f6b3&e=0a08d43594). be/myjUD5vmC1U

Alla presenza del Cancelliere Roberto Alvarez, il Presidente Magistrato della Corte Costituzionale Milton Ray Guevara, il Ministro della Cultura Carmen Heredia, il Presidente della Camera dei Deputati Alfredo Pacheco, l’Arcivescovo Francisco Ozoria, nonche altre importanti personalità del governo dominicano, del mondo economico e culturale della Repubblica Dominicana.

Allo stesso tempo, saranno svelate le immagini dei progetti vincitori della nuova Ambasciata, Uffici Consolari e Residenza dell’Ambasciatore d’Italia, che sarà costruita sul terreno donato dal Sig. Angiolino Vicini Trabucco al Governo Italiano, e che porterà con onore il suo nome. Questo progetto non e definitivo. La nuova Ambasciata sarà costruita sulla base delle tecnologie più innovative in termini di energie rinnovabili e mitigazione dei rischi, promuovendo l’uso di materiali italiani e contando sulla collaborazione di università italiane e dominicane per implementare nuove tecnologie di costruzione.

Imagen preliminar del proyecto- Foto del progetto preliminare in corso di esame

Entrega de un reconocimiento de parte del Cuerpo Diplomatico en la Nunciatura al Embajador Canepari

Discurso de S.E. Frank Rainieri, Embajador de la Orden de Malta durante el reconocimento del cuerpo diplomatico en honor al Embajador Canepari, junto a la familia de este último y del Viceministro de Relaciones Exteriores Ruben Silie. Discorso di S.E. Frank Rainieri, Ambasciatore dell’Ordine di Malta durante la cerimonia in onore dell’Ambasciatore Canepari, insieme alla sua famiglia e al Vice Ministro degli Affari Esteri Ruben Silie.

El Embajador Andrea Canepari terminará sus funciones en Santo Domingo en una fecha a determinar en la segunda quincena de septiembre, pero antes de la pausa de verano, quiso despedirse y agradecer la colaboración con las autoridades, los empresarios, las instituciones culturales, la comunidad italiana y a los amigos de Italia.

L’ Ambasciatore Andrea Canepari terminerà le sue funzioni a Santo Domingo in una data da individuare nella seconda metà di settembre, ma prima della pausa estiva, ci teneva salutare e ringraziare per la collaborazione avuta, alle autorità, imprenditori, istituzioni culturali e la collettività.

Eventos de promoción del libro: “El Legado Italiano en la Republica Dominicana. Historia, Arquitectura, Economía y Sociedad”

Edwin Espinal Hernández, abogado y miembro de Número de la Academia Dominicana de la Historia, comparte un extracto del capítulo de su autoría “Presencia italiana en el Cibao. Siglos XIX y XX”.

A propósito del libro “El Legado Italiano en República Dominicana. Historia, Arquitectura, Economía y Sociedad.” Con edición a cargo de S. E. Andrea Canepari, Embajador de Italia en República Dominicana. En coordinación con la Embajada de Italia en Santo Domingo, junto a la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, con el apoyo de la Cámara de Comercio Domínico – italiana y el Periódico La Información. [https://youtu.be/z_v-KrE-nSA](https://esteri.us20.list-manage.com/track/click?u=037118bd6175c04b6696cdfe7&id=604e66e396&e=0a08d43594)

Embajada de Italia y Ágora Mall presentan la muestra “El Legado Italiano en RD”.

Silvia Rosales administradora del centro comercial agradeció a la Embajada de Italia en República Dominicana en la persona del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Italia en Santo Domingo, Andrea Canepari por elegir sus instalaciones para exhibir esta muestra. “Desde Ágora Mall creemos que el arte y la cultura juegan un papel preponderante en las relaciones entre las naciones y esto queda de manifiesto en las imágenes que a partir de hoy se exhiben en esta exposición que nos permite ver en retrospectiva la relación histórica entre República Dominicana e Italia. Abierta al publico gratuitamente del 4 de agosto hasta el 12 de septiembre

L’Ambasciata d’Italia e Agora Mall presentano la mostra “L’eredità italiana nella Repubblica Dominicana”.

Silvia Rosales, amministratrice del centro commerciale, ha ringraziato l’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Dominicana nella persona dell’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d’Italia a Santo Domingo, Andrea Canepari per aver scelto le proprie strutture per esporre questa esposizione. “Da Agora Mall crediamo che l’arte e la cultura giochino un ruolo preponderante nei rapporti tra le nazioni e questo è evidente nelle immagini che da oggi in poi vengono esposte in questa mostra, che ci permettono di vedere in retrospettiva il rapporto storico tra la Repubblica Dominicana e Italia. Disponibile gratuitamente dal 4 agosto al 12 settembre.

Exposición artística de Dante y Opicino en el tercer piso de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, desde el 11 de agosto hasta el 3 de septiembre.

Mostra d’arte Dante e Opicino al terzo piano della Biblioteca Nazionale Pedro Henríquez Ureña, dall’11 agosto al 3 settembre.

