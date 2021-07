(AGENPARL) – gio 29 luglio 2021 Mauro Caliste Presidente Municipio V, idee, programmi e certezze

L’appuntamento con comitati di quartiere, associazioni e persone del territorio

Giovedì 29 luglio 2021 alle ore 17.00 presso lo Spazio Diamante, in via Prenestina 230/B, Mauro Caliste, candidato alla presidenza del Municipio V della Coalizione Civica e di Centrosinistra si incontrerà con tutte le realtà del territorio per un pomeriggio di ascolto reciproco e di partecipazione. Associazioni territoriali, Cooperative, Comitati di Quartiere sono iscritti a intervenire. Essendo lo Spazio completamente pieno per le iscrizioni secondo la normativa vigente può seguire la diretta Facebook sulla pagina Caliste Presidente e può comunque mandare richieste e progetti per il cammino che Mauro Caliste riassume nell’hashtag #lastradagiusta.

Zainetto in spalla, in giro tra Prenestina e Casilina, da Porta Maggiore alla Rustica, Mauro Caliste è una persona limpida, instancabile, seguita da uno stuolo di volontari, tantissimi ragazzi e persone più grandi che credono in lui, che si spendono per l’ultimo baluardo di rarissimi ideali in cui specchiarsi, ideali così prossimi a concretizzarsi da divenire realtà concrete di cui tutti abbiamo bisogno.

Il V Municipio è una sintesi di Roma e del mondo. Vi si trovano i mille colori di tutte le etnie: fuori dalle scuola c’è un unico linguaggio quello della Roma autentica che va dai preti partigiani di Roma Città Aperta alle serate trendy di Vladimir Luxuria, una storia di disobbedienza e compostezza, ribellione e umanità di cui Mauro Caliste è la sintesi perfetta.

Candidato PD alla presidenza del Municipio V della Coalizione Civica e di Centrosinistra.

Al centro del suo progetto la valorizzazione di un territorio di 240.000 abitanti diventato un attrattore anche per gli altri municipi di Roma, grazie alla sua ricchezza sociale, artistica, multietnica. Un Municipio che ha grandi bisogni in termini di sicurezza e di pulizia, ma che nell’ottica della presidenza Caliste vuole dare a tutti una possibilità in più a livello sociale, partendo dagli ultimi, da quelli meno ascoltati dalle Istituzioni.

Da oltre un anno Mauro Caliste è in strada affianco alle persone, tutti lo conoscono e sanno chi è. Presente e impegnato nella risoluzione di problematiche territoriali ha ridato dignità e speranza a molti progetti partiti dal basso.

Per questo la sua candidatura va oltre i partiti rappresentando l’unione del centrosinistra, l’impegno civico personale e le esperienze di Mauro Caliste da militante cattolico.

