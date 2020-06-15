(AGENPARL) – CASCINETTE D IVREA (TO), lun 15 giugno 2020
CALENDARIO PROVE D’ESAME PER CONCORSO PUBBLICO
15 giugno 2020
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E ATEMPO PARZIALE DI N. 1POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. GIURIDICA D1 – PRESSO IL SERVIZIO TECNICO – AVVISO DI AVVENUTA FISSAZIONE DEL CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME.
Fonte/Source: https://www.comune.cascinette.to.it/it-it/avvisi/2020/uffici-comunali/calendario-prove-d-esame-per-concorso-pubblico-158144-1-00fe6697fd4e29d7815c97073866d03b