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CALENDARIO PROVE D’ESAME PER CONCORSO PUBBLICO

by Redazione00

(AGENPARL) – CASCINETTE D IVREA (TO), lun 15 giugno 2020

CALENDARIO PROVE D’ESAME PER CONCORSO PUBBLICO

15 giugno 2020

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E ATEMPO PARZIALE DI N. 1POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. GIURIDICA D1 – PRESSO IL SERVIZIO TECNICO – AVVISO DI AVVENUTA FISSAZIONE DEL CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME.

Fonte/Source: https://www.comune.cascinette.to.it/it-it/avvisi/2020/uffici-comunali/calendario-prove-d-esame-per-concorso-pubblico-158144-1-00fe6697fd4e29d7815c97073866d03b

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