Salerno, 18 agosto 2021

Calendario della Polizia di Stato 2022 per finanziare il

progetto Unicef “COVAX, per un accesso equo e globale ai

vaccini”

La Polizia di Stato inizia a svelare il progetto del calendario istituzionale edizione 2022.

Quest’anno, la scelta dei 12 scatti, attraverso i quali raccontare il delicato ruolo degli

uomini e delle donne della Polizia di Stato, è stata affidata ad un concorso fotografico

indetto dall’Ufficio Relazioni esterne, cerimoniale e studi storici.

Il ricavato della vendita verrà devoluto al Comitato italiano per l’UNICEF per sostenere il

“progetto COVAX, per un accesso equo e globale ai vaccini”, volto ad accelerare lo

sviluppo, la produzione e l’accesso globale ai nuovi test diagnostici, terapie e vaccini

contro il COVID – 19 e al Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, in

favore del piano “Marco Valerio”, riservato ai figli dei dipendenti della Polizia di Stato

affetti da patologie croniche.

Grazie all’ormai consolidata partnership con UNICEF, la vendita dei calendari della

Polizia di Stato ha permesso di devolvere nel 2021 € 191.521 al progetto UNICEF

“Emergenza Coronavirus”.

I cittadini interessati potranno prenotare il calendario da parete (costo 8 euro) e il

calendario da tavolo (costo 6 euro), entro il prossimo 20 settembre, facendo un

versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a “ Comitato Italiano per

l’Unicef ”. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale Calendario della Polizia di

Stato 2022 per il progetto Unicef COVAX, per un accesso equo e globale ai vaccini.

