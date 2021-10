(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 Before you get funding for a new business, find out how to calculate your startup costs. Understand your expenses so your launch is successful.

Not rendering correctly? View this email as a web page [here](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+113/c3nsC04/VVNy773nd-2mW5KQxnB8P0fqLW4Mw1s54yB0xxN48YK9V5nCT_V3Zsc37CgDzdVyL6F12rl4VqW8mNgM971p3zGW2cx_CB6C47BdW5chSwT3QSvczW7KzC7k8kClB1W8znvFQ7G8DZrVW_Dfl5JyHdbN849K1wDXRsXW2KZLSm7HJmr3VJ-wp94ybKt1Mn91kJt8f26VsLg9s59–WsW47Tmkj7xHMSRW6_FSgN5BGLFtW7jMQz56K3P6hW9f1HSM6KmPMvW6PfYR535nN9HW5-J9xh7X3h9LW1y40W_3t_xybW4-tpVT2P-Mq4N2Zq9-88tlt-W8Vy8l-6zjXqwMg-xgCpgdwzW3RL11V8Rp3f9W3Z0Qgk5BLrzXW7XkYvV36Z2LsN7ky3JFVKRtCW11TNnW6GPJxlVQTv7X5Y9vGQW60ZChJ7kpfVbVsgvSN3ZQ2XkVF4BDg2py69yW80NhY-3S5ScdW8Cx9_H1SSZCK3qlx1).

[USAGov Logo](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+113/c3nsC04/VVNy773nd-2mW5KQxnB8P0fqLW4Mw1s54yB0xxN48YK9V3q3mQV1-WJV7CgVYmW4dQWqf6Gx_8tW1slwZL5VtKWwW4Pjm6M11LsqMV5s8c713R41fW3kKlVg5gvv9fW5hCrGH59xFDNW5Fp2BM61PQMXV1m0TB5_0Yz1W3SvPzN7dyVyqVywwDh4JTMkLW6lC8-11T6H0qW8PtntB7P3bhcW52HsZK6mwxDVW25mrsM9gTWWbW2yWtcq1VyRQPW923Z8J8hchsBV9RNdS5R_1sLW71FbwT7mNXkn39lB1)

Know Your Startup Costs Before You Get Funding

When starting your own business, you’re likely thinking of ways to get funding. Before you get a loan or find an investor, calculate your startup costs to get a clearer idea of what your expenses will be. Get tips from the Small Business Administration (SBA) on calculating your business’s startup costs to:

Estimate your profits

Get a loan

Find investors

Save money with tax deductions

[Startup Costs for Your Small Business](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+113/c3nsC04/VVNy773nd-2mW5KQxnB8P0fqLW4Mw1s54yB0xxN48YKcm5VfgNV3Zsc37CgCnyW7CMhXn1ZQLCHW2GTQ2L3kRZZHN64dqhsgbB_vW73DWdt7CG3fPW3hJZpZ3B4g0xN6Cvm0cJKCF6W5Z1GCc50zms1W2tq6WN44n_qGW3RPLzy3BVWHjN3w69WSPcqzpW7Dm5Rc1rBfW6W5bTMTb7VjN-WN4cDQCgdqc9pN6pld2D1prFFW1cb2mT5V1qgyN3vfFh9hvhjcW3nSJ8l7tCj4WW7HjrVL4Z7bvwW3Y3qTb3sFrkCW11RvVk7Wmsz4W2sqkp55Z9SxdW24Npy222t9dFW5HLz_p6mkYYxW6CDVyH2Wt6pKW5fCTWw2J-42pW6yBqcM70CLPkN1vv8QYL0qWtW1_9jlM4zv8XhW1lypXr2vzMD1W3W5Y2f3QhcgKW2wQzdV5X7XdxN4KP-q6gWDZJW1Z0X5w7ZJPxvW7FZ1Bg5LtC-3W2LRVYD1fCR3YVP07Bv1qD3wtW2ly3VF7t_-9vW8HHYFk8f9H_wW8qfPNd11CXNnW6Zcnzs5GJ2jCN7ztR-_Rd3PVW7d8Qwb1z8SCVW50m4B86SMTBnVW4zVP1KhlPf39S11)

[Young woman smiles at her phone when setting up a small clothing business](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+113/c3nsC04/VVNy773nd-2mW5KQxnB8P0fqLW4Mw1s54yB0xxN48YKc33q3n_V1-WJV7CgXpCW4Gvxwr6LbTRyW47YxFv6-9gXNW8vFHdj8vShhDW8zxH3p28TzX1W74wy878_13gBN7SK80J6X70fW194zcV6r6tvMW3JYmN57lx_RtN4b1NjXwWRybW4zmMdP1vB6tHW69XtcN2XcH2RW47RTC46bY_-cW7y4zQH3JCxz5W3l1r2_8pFytTN5m5LBmJC-dXW6cCPcB9lYVL5W15pjw-8gW-T1W8vjmGq9gl8sRW5Bytsk2kqKhHW1ypsRj40x6LKW935Ts13ryyBhW4H_lmV1MY0GGW81j4Ch3gg1jhW4T9TLZ6j7mm5W5bsmhq8jD4vKW54rSCS1Gh2qw3bZR1)

🔊 Listen to this