(AGENPARL) – dom 29 agosto 2021 CALCIO, SPAL, SINDACO FERRARA E JOE TACOPINA IN VISITA AL FESTIVAL BUSKERS: “MERAVIGLIOSO”. IL PRESIDENTE: “VOGLIO ESSERE PARTE DI QUESTA COMUNITÀ”. PRESENTE ANCHE IL COMMISSARIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO GOVONI: “CONTENTI DEL COINVOLGIMENTO DELLE IMPRESE NEL PROGETTO BIANCAZZURRO”

Ferrara, 29 ago – “I love buskers, I love Ferrara”. Così il presidente della Spal Joe Tacopina che ieri sera, accompagnato dal mister Pep Clotet e dal componente del cda Patrick Carroll, ha fatto visita al Ferrara Buskers Festival.

Ad accoglierli è stato il sindaco Alan Fabbri che ha voluto accompagnare personalmente, con l’assessore Marco Gulinelli, gli esponenti del team nella visita a Parco Massari, quest’anno location dell’evento, tra spettacoli ed esibizioni degli artisti di strada. Presente anche il Commissario straordinario della Camera di Commercio Paolo Govoni.

Un evento che Tacopina ha definito “meraviglioso”. “Per me – ha poi sottolineato il presidente biancazzurro – una delle cose più importanti è la comunità: voglio ascoltarla, capirla, esserne parte. Il mio cuore è italiano, anche se vengo da un altro Paese”.

“Trovo molto significativa questa volontà, che il presidente ha fin dall’inizio messo in campo, di conoscere la città, la sua curiosità per la storia, gli eventi, l’apprezzamento e la voglia di entrare in piena sintonia con la nostra comunità – ha detto il primo cittadino -. Una sintonia direi già trovata. Lo ringrazio per questa sua presenza sul territorio, esserci è importante”.

“Ho molto apprezzato l’attenzione alle imprese e la ferma volontà di coinvolgere il mondo imprenditoriale ferrarese in un progetto importante che la Spal sta mettendo in campo, relativo alla squadra e al territorio – ha annunciato Govoni -. La squadra del resto è il territorio e la Spal è un veicolo di comunicazione, promozione e valorizzazione importante per il territorio. A tal fine, dopo un primo confronto, abbiamo ipotizzato, con la dirigenza Spal, di ritrovarci nelle prossime settimane per sviluppare le prime idee”.

A Parco Massari la delegazione ha incontrato, tra gli altri, anche lo storico patron della manifestazione Stefano Bottoni e la presidente del Festival Rebecca Bottoni, impegnata attivamente anche nello sport.

“Da ex calciatrice e dirigente sportiva sono doppiamente felice di questa visita – ha detto quest’ultima – e felice dell’entusiasmo manifestato dal presidente Tacopina e del coinvolgimento della squadra – ha aggiunto -. Il Ferrara Buskers Festival allarga il suo orizzonte internazionale e ora può contare su un importante ‘testimonial’ statunitense che potrà portare in terra d’America l’esperienza e l’atmosfera vissute a Parco Massari”. “Siamo inoltre contenti che la nuova location sia piaciuta e abbia incontrato l’apprezzamento, condiviso, di tanti”, ha poi aggiunto la presidente.

