(AGENPARL) – Roma, 06 mag 2022 – “Per quanto riguarda gli eventi nella Capitale connessi alla finale di Conference League del prossimo 25 maggio tra la Roma e il Feyenoord siamo in contatto costante con la società per valutare assieme tutte le iniziative possibili da intraprendere. Come amministrazione, naturalmente, siamo pronti a sostenere le proposte dell’Associazione Sportiva Roma e dei suoi tifosi per coinvolgere tutti i giallorossi che non potranno recarsi a Tirana”.

Così in una nota il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.